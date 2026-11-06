Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg: Fabian Reeses Rückkehr im Fokus

Hertha BSC empfängt den VfL Wolfsburg. Fabian Reese kehrt zurück. Das Duell mit Kapitän Josip Brekalo prägt die Partie.

Hertha BSC tritt in einer besonderen Begegnung gegen den VfL Wolfsburg an, wobei die Aufmerksamkeit stark auf die Rückkehr von Fabian Reese gerichtet ist. Der 28-jährige Spieler gilt einst als Liebling der Fans und steht nun im Zentrum des Interesses. Für die mehr als 70.000 Zuschauer wird dies eine spektakuläre Partie, die weit über das hinausgeht, was man üblicherweise in der 2. Liga erwartet.

Teamstärke vor der individuellen Aufmerksamkeit

Robert Glatzel, Alexander Bernhardsson, Mo Damar und Maxi Arnold bilden das Fundament der Mannschaft. Coach Leitl betont, dass es nicht nur um Fabian Reese geht, sondern um den gesamten VfL Wolfsburg. Die Kaderstärke dieses Teams weicht deutlich von dem ab, was Fans gewohnt sind. Es wäre falsch, den Fokus ausschließlich auf einen einzelnen Spieler zu legen, da noch weitere zehn Akteure und etliche Reservespieler zur Verfügung stehen. Diese Tiefe macht das Team besonders gefährlich.

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Besondere Duelle und Ausbildungsvereine

Es gibt weitere historische Begegnungen im Aufstellungszettel. Bence Dardai und Mo Damar wurden bei Hertha BSC ausgebildet und kehren nun zurück. Paul Seguin spielt gegen seinen Ausbildungsverein, während Josip Brekalo früher in Wolfsburg aktiv war. Dies schafft eine emotionale Ebene, die für viele Beteiligte besonders ist. Die Verbindung zwischen den Spielern und den Vereinen, aus denen sie stammen, verstärkt die Bedeutung dieses Spiels erheblich.

Duell der Top-Scorer der Liga

Das Spiel ist auch das direkte Duell der besten Scorer der aktuellen Saison. Fabian Reese liegt mit fünf Toren und sieben Assists an der Spitze. Der Kapitän von Hertha BSC, Josip Brekalo, folgt knapp dahinter mit fünf Toren und fünf Assists. Brekalo wird sein Team vor dem Anpfiff durch Umarmungen und mutmachende Worte motivieren. Seine Dribblings auf der linken Seite sollen für Gefahr bei der gegnerischen Abwehr sorgen.

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Taktische Zuweisungen und Verteidiger

Die Frage, wer Reese stoppen soll, bleibt zentral. Coach Leitl erklärte, dass er das Siegerteam von Lautern nicht ändern wird. Julian Eitschberger, 22 Jahre alt, muss sich um den linken Außenstürmer kümmern. Wer Leitl jedoch kennt, weiß, dass er auf Deyovaisio Zeefuik nicht verzichten wird. Zeefuik, bekannt als Löwe, ist 28 Jahre alt und gilt als härtester Kämpfer des Teams.

Erwartungen an die Fans und die Zukunft

Das Ziel ist es, dass die Hertha-Fans nach dem Kracher wieder gemeinsam mit dem Team singen. Der Chant lautet: Wir werden ungeschlagen sein - 100 Punkte, Hertha BSC. Dies spiegelt die Ambitionen des Vereins wider. Die Kombination aus individueller Klasse und kollektiver Härte soll den Unterschied machen. Die Fans hoffen auf einen Erfolg, der diese Vision untermauert.