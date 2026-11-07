Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg: Reese-Rückkehr und Tabellenkrach im Olympiastadion

Fabian Reese kehrt nach Berlin zurück. Hertha BSC empfängt VfL Wolfsburg im Zweitliga-Topspiel. Alle Infos zum Live-Ticker, TV-Start und den Chancen der Wölfe.

Das zweite Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg steht kurz bevor und verspricht mehr als nur zwei punkteträchtige Mannschaften. Im Fokus steht nicht nur die sportliche Konfrontation, sondern auch die emotionale Rückkehr von Fabian Reese. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Berliner Verein zurück ins Olympiastadion, wo er zuvor aktiv war, bevor er im Sommer zu den Wölfen ablöste.

Der Anpfiff für dieses herausragende Duell ist für den Samstag um 20.30 Uhr angesetzt. Beide Vereine haben sich in der laufenden Saison hervorragend entwickelt. Hertha BSC belegt aktuell den ersten Platz, während der VfL Wolfsburg als Tabellen-dritter anreist. Die Atmosphäre im ausverkauften Stadion wird erwartet, dass sie eine besondere Intensität aufweist, da es sich um einen direkten Vergleich der Top-Teams handelt.

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Live-Übertragung auf Nitro und Digital

Für Zuschauer, die das Spiel nicht im Stadion erleben können, bietet der Sender Nitro eine Live-Übertragung im Free-TV an. Die Übertragung startet bereits um 20.15 Uhr, sodass die Vorschau und Analysen frühzeitig beginnen. Der eigentliche Spielstart erfolgt 15 Minuten später. Fans, die keinen Zugang zu diesem Sender haben, können alternativ auf den Live-Ticker von SPORT BILD zurückgreifen, der alle wichtigen Ereignisse im Textformat bereitstellt.

Dieses Format ermöglicht es, keine Minute des Geschehens zu verpassen. Die digitale Berichterstattung ergänzt das traditionelle Fernsehen und sorgt dafür, dass Interessierte auch unterwegs über den Spielverlauf informiert werden. Die Kombination aus klassischem TV-Event und digitaler Interaktion macht das Spiel für ein breites Publikum erreichbar.

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Trainer Stefan Leitl fokussiert sich auf das Team

Hertha-Trainer Stefan Leitl hat in den Vorarbeiten deutlich gemacht, dass er die mediale Aufmerksamkeit um Fabian Reese bewusst ausblendet. Er betonte, es wäre der falsche Ansatz, sich nur auf einen einzelnen Spieler zu konzentrieren, obwohl dieser als herausragendes Talent gilt. Stattdessen lenkt der Coach den Blick auf die gesamte Mannschaft, die aus weiteren zehn Spielern und den Reserven besteht.

Leitl führt an, dass Hertha BSC neun Siege und ein Remis verbuchen konnte. Diese Bilanz dient als Grundlage für das hohe Selbstbewusstsein im Trainerstab. Das zuletzt dominierte Spiel beim 1. FC Kaisautern dient als Beweis für die aktuelle Spielstärke. Mit 28 Punkten sieht sich die Mannschaft gut positioniert, um das Topspiel souverän zu meistern.

Der Trainer vertraut darauf, dass die eigene Leistung ausreicht, um die Herausforderung zu bestehen. Er verweist darauf, dass die Mannschaft in der vergangenen Partie demonstriert habe, wozu sie in der Lage ist. Diese Zuversicht soll auch im Olympiastadion getragen werden, um die Tabellenführung zu festigen.

Wolfsburg muss Punkte sammeln und Druck aufbauen

Für den VfL Wolfsburg ist die Lage ebenfalls ernst. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf die Tabellenspitze bereits 12 Punkte betragen. Fabian Reese ist sich dieser Situation bewusst und hat angegeben, dass er sich in den vergangenen Wochen gut auf die Rückkehr vorbereitet fühlt.

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Er geht davon aus, dass die Lärmpegel im Stadion noch einmal deutlich ansteigen werden. Dennoch steht für ihn die sportliche Leistung im Vordergrund. Er will verhindern, dass die Wölfe im Abstand zu den Spitzenteams abfallen, und erwartet eine harte Auseinandersetzung.

Die Partie ist somit nicht nur ein emotionales Wiedersehen, sondern ein strategisch entscheidendes Match für die Tabelle. Beide Trainer und Spieler wissen, dass diese Begegnung die weitere Richtung der Saison maßgeblich beeinflussen kann. Die Fans im Olympiastadion werden Zeuge eines hochklassigen Duells zwischen zwei sehr guten Mannschaften.