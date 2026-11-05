Hertha BSC gegen Wolfsburg: Leitl setzt auf siegreiche Elf

Hertha BSC empfängt Wolfsburg im Olympiastadion. Trainer Manuel Leitl bestätigt die Startelf aus dem 3:0-Sieg gegen Kaiserslautern und erwartet 70.000 Fans.

Hertha BSC empfängt am kommenden Samstag den Verfolger VfL Wolfsburg im Olympiastadion in Berlin. Das Spiel ist für 20.30 Uhr angesetzt und wird von den Sendern Sky und Nitro live übertragen. Mit mehr als 70.000 Zuschauern rechnet der Verein derzeit aufgrund der hohen Nachfrage nach Tickets.

Leitl bestätigt Startelf aus Kaiserslautern

Trainer Manuel Leitl hat die Aufstellung für das wichtige Duell bereits festgelegt. Er setzt auf die Elf, die am vergangenen Wochenende bei der 3:0-Heimsieges gegen 1. FC Kaiserslautern eine überragende Leistung bot. Leitl begründet diese Entscheidung damit, dass diese Partie gezeigt habe, zu was das Team fähig sei. Solange keine neuen Probleme auftreten, wird diese Mannschaft auch gegen den VfL Wolfsburg auflaufen.

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Kein Druck und volle Fangemeinde

Manuel Leitl äußert sich unbesorgt über die Situation der Berliner. Das Team steht mit 28 Punkten gut in der Liga und fühlt sich keinem Druck ausgesetzt. Er möchte, dass die Spieler ihren aktuellen Kurs einfach beibehalten. Besonders lobt er die Unterstützung durch die Fans, da fast alle Berliner sind und sich stark mit der Spielweise der Mannschaft identifizieren. Diese Atmosphäre empfindet Leitl als großartig und spektakulär.

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Motivation durch legendären Fan-Song

In der Kabine von Hertha BSC soll die Stimmung durch spezielle Musik noch weiter angeheizt werden. Marius Gersbeck ist für die musikalische Unterhaltung zuständig und spielt vor dem Spiel den bekannten Fan-Song "Wir werden ungeschlagen sein, 100 Punkte, Hertha BSC". Dies dient als zusätzlicher Motivationsfaktor, bevor die Jungs auf das Feld gehen.

Ausblick auf die nächsten Pflichtspiele

Nach dem Kracher gegen Wolfsburg stehen bereits mehrere weitere Termine für Hertha BSC fest. Am 5. Dezember gastiert das Team beim Hannover 96. Zwei Tage später, am 12. Dezember, empfängt Hertha den 1. FC Darmstadt 98. Am 19. Dezember geht es erneut auswärts, dieses Mal zum FC St. Pauli. Im Januar folgen Heimspiele gegen den 1. FC Nürnberg am 16. Januar und gegen VfL Bochum am 23. Januar.