Hertha BSC hat seine Siegesserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt und mit einem 4:0 gegen den Karlsruher SC die Herbstmeisterschaft gefeiert. Drei Tage vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München sorgten Josip Brekalo und Sebastian Grönning für den klaren Sieg der Berliner.

Hertha BSC ist in der 2. Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Nun wartet der FC Bayern im DFB-Pokal. Hertha BSC hat seine Super-Serie in der 2.

Fußball-Bundesliga mit einer Machtdemonstration ausgebaut und wird als Tabellenführer überwintern. Die ungeschlagene Mannschaft von Trainer Stefan Leitl kam am Samstag zu einem 4:0 gegen den Karlsruher SC und feierte den zwölften Sieg im 13. Saisonspiel. Während die Berliner sich klar auf Aufstiegskurs befinden, muss sich der KSC mit zwölf Punkten auf den Abstiegskampf einstellen.

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Kapitän Josip Brekalo und Sebastian Grönning sorgten drei Tage vor Herthas Pokal-Highlight bei Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München für den Erfolg gegen Karlsruhe. Die beiden Klubs, deren enge Fanfreundschaft zum 50. Jubiläum mit einer großen Choreografie im Olympiastadion gefeiert wurde, begegneten sich in einem temporeichen Beginn auf Augenhöhe. Vor allem der KSC erwischte trotz des sehr frühen verletzungsbedingten Ausfalls von Abwehrspieler Sandro Tremoulet einen achtbaren Start, Kevin Wiethaup schoss aus der Distanz knapp daneben. Auf der Gegenseite ließen Brekalo und Grönning gute Möglichkeiten aus.