Hertha BSC besiegt Energie Cottbus im Derby klar mit 4:0. Drei Tore durch Thorsteinsson und Grönning sichern die Führung. Rote Karten entscheiden das Spiel.

Im Rahmen der Zweiten Liga setzte sich Hertha BSC bei Energie Cottbus mit einem deutlichen 4:0 (1:0) durch und festigte damit die Tabellenführung. Das traditionell emotional aufgeladene Berlin-Brandenburg-Derby im Cottbuser Stadion der Freundschaft endete mit einem klaren Sieg für die Berliner, die ihre Effizienz auf dem Platz nutzten.

Start mit zwei Eckbällen und klarer Führung

Hertha BSC ging bereits in der fünften Minute in Führung, nachdem Mads Pedersen eine Ecke geschlagen hatte. Sebastian Grönning nutzte die Situation am Fünfmeterraum und kopfte den Ball zum 1:0 ins Tor. Für den dänischen Stürmer war dies sein fünfter Treffer in der laufenden Saison und markierte den Startschuss für eine dominante Erste Halbzeit.

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Energie Cottbus hatte zwar häufiger Ballbesitz, scheiterte jedoch daran, die Defensive der Berliner ernsthaft zu gefährden. Der Schiedsrichter Florian Exner entschied in der ersten Halbzeit zunächst auf Elfmeter für Cottbus, nachdem Henry Rorigs Schuss von Deyovaisio Zeefuik geblockt worden war. Nach einer Überprüfung auf dem Monitor revidierte Exner die Entscheidung jedoch.

Zweiter Halbzeit und Rote Karte für Energie

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit behielt Hertha BSC die Oberhand. Innerhalb von zehn Minuten erzielten die Gäste zwei weitere Treffer. Jon Dagur Thorsteinsson verwandelte eine Ecke von Kapitän Josip Brekalo zum 2:0. Kurz darauf verdoppelte Paul Seguin per Kopf zum 3:0, nachdem Thorsteinsson die Vorlage gemacht hatte.

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In der 58. Minute geriet der Energies Innenverteidiger Fousseny Doumbia in Bedrängnis. Er wurde für eine Notbremse an Jon Dagur Thorsteinsson des Feldes verwiesen. Diese rote Karte bedeutete das Aus für Energies Chancen auf ein Comeback und ließ Hertha den weiteren Spielverlauf kontrollieren.

Auswärtssieg und Auswirkungen auf die Saison

Deyovaisio Zeefuik und der eingewechselte Gustaf Nilsson erhöhten das Ergebnis in der Schlussphase noch weiter. Soufian Gouram flog in der Nachspielzeit ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er im Mittelfeld gefoult hatte. Der sechste Auswärtssieg dieser Saison unterstreicht die Überlegenheit von Hertha BSC und lässt den Traum von einer ungeschlagenen Saison mit 100 Punkten weiterleben.