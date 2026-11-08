Hertha BSC gewinnt dank umstrittener Schiedsrichterentscheidung gegen Wolfsburg

Hertha BSC sichert sich den Sieg gegen Wolfsburg aufgrund einer umstrittenen Fehlentscheidung von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck in der Nachspielzeit.

Hertha BSC hat am vergangenen Wochenende den Tabellenführungsanspruch durch einen 2:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg verteidigt. Das Spiel endete jedoch nicht nur aufgrund sportlicher Leistungen, sondern auch wegen einer hochumstrittenen Schiedsrichterentscheidung in der Schlussphase. Der Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck, der insgesamt mit der Note 4 bewertet wurde, pfiiff in der 4. Minute der Nachspielzeit keinen klaren Elfmeter gegen den Gastgeber. Diese Entscheidung war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Berliner den Vorsprung halten konnten, obwohl ein schweres Foul im Strafraum unbestraft blieb. Die Gäste aus Wolfsburg sahen sich nach diesem Eingriff des Unparteiischen gezwungen, den unfairen Vorteil zu akzeptieren, da der Videobeweis VAR nicht eingriff.

Kontroverse um das verschärfte Foul im Strafraum

In der entscheidenden Minute der Nachspielzeit kam es zu einer Szene, die bis heute für Diskussionen sorgt. Der eingewechselte VfL-Torschütze Kento Shiogai wurde dabei von dem Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe zu Fall gebracht. Nach Ansicht von Experten hätte dies einen Strafstoß für Wolfsburg bedeuten müssen, da der Schiri nicht pfiff und der VAR nicht korrigierte. Stattdessen erhielt Shiogai für seinen lauten Protest gegen die Entscheidung die Gelbe Karte. Diese Umkehrung der Logik, bei der der getretene Spieler bestraft wird, während der Foulspieler straflos ausgeht, wurde von der Mannschaft und dem Verein scharf kritisiert. Die Gäste protestierten großflächig auf dem Platz, doch ihre Beschwerden blieben ohne Reaktion. Die Zuschauerzahl von 70.928 Menschen im Stadion begleitete diese dramatische und für viele unbefriedigende Endphase des Duells.

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Experte Manuel Gräfe kritisiert Fehlentscheidung scharf

Der BILD-Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe äußerte sich klar und eindeutig zur Situation und entkräftete die Argumente der Berliner. Gräfe erklärte, dass Hertha BSC in dieser Phase des Spiels sehr viel Glück gehabt habe, da der Ausgleichstreffer durch den Elfmeter möglich gewesen wäre. Seine Analyse der Szene lautete: Kolbe trat mit seinem rechten Schienbein gegen das linke Bein des Japaners. Dabei handele es sich um einen klaren Tritt und einen klaren Treffer, der nicht am Ball, sondern am Gegenspieler stattfindet. Gräfe betonte, dass es in diesem Fall ein klares Foul sei und daher zwingend ein Elfmeter hätte gegeben werden müssen. Er verwies zudem darauf, dass Wolfsburg früher oft unter Ungerechtigkeiten gelitten habe, aber nun ausgerechnet von einem solchen Fehler profitieren müsse. Für ihn war die Szene keine normale Schiedsrichterentscheidung, sondern eine Werbung für den Fußball, die leider mit einem großen Fehler am Ende endete.

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Trainer Stefan Leitl relativiert die Situation der Gäste

Auch Herthas Trainer Stefan Leitl nahm zur Fehlentscheidung Stellung und versuchte, die Perspektive seines Vereins zu wahren. Leitl argumentierte, dass es keine klare Fehlentscheidung im rechtlichen Sinne gibt, solange der Unparteiische keinen Pfiff gibt und auch kein Videohinweis erfolgt. Er betonte, dass das Nicht-Pfeifen des Elfmeters dazu führe, dass Hertha sich nicht beschweren dürfe, da keine klare Fehlentscheidung vorläge. Diese Haltung steht im starken Kontrast zur Einschätzung von Manuel Gräfe, der ein solches Foul als eindeutig zu werten hatte. Leitl wies darauf hin, dass die Spieler akzeptieren müssen, wenn kein Pfiff erfolgt. Diese Position dient der Stabilisierung der Mannschaft nach einem knapp gewonnenen Spiel. Die Meinungen der Akteure gingen also weit auseinander, wobei die sportliche Leistung hinter der umstrittenen Entscheidung weitgehend in den Hintergrund trat.

Auswirkungen auf die Tabellenführung und die Zukunft

Der Sieg sichert Hertha BSC die Spitze der Tabelle, jedoch unter dem Schatten der Kontroverse. Die Punkte zählen offiziell, doch die moralische Integrität des Ergebnisses wurde stark in Frage gestellt. Für den VfL Wolfsburg bedeutet dies einen herben Verlust von Punkten, da sie im Endspurt noch Chancen auf die Platzierung hatten. Die Frage, ob Wolfsburg vielleicht mit einem Mann weniger, durch einen Elfmeter und einer Roten Karte für Kolbe, den Ausgleich erzielt hätte, bleibt hypothetisch, ist aber logisch nachvollziehbar. Diese Niederlage wird die Stimmung im Verein und unter den Fans nachhaltig prägen. Die Fans haben das Recht, sich über die Art des Spielausgangs zu ärgern, da der Sport fair und transparent sein sollte. Die Entscheidung von Matthias Jöllenbeck wird in Zukunft wahrscheinlich bei weiteren Analysen und Rückblicken auf die Saison wieder thematisiert werden. Solche Szenen können die Glaubwürdigkeit des Schiedsrichterwesens beeinträchtigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Vorfälle auf die Dynamik der kommenden Spiele auswirken werden. Die Berliner müssen sich nun auf die nächsten Aufgaben konzentrieren, während Wolfsburg den Ärger verarbeiten muss. Die Öffentlichkeit und die Medien werden diese Entscheidung weiterhin genau beobachten. Die Grenzen der Fairness wurden hier durch eine technische Fehlinterpretation überschritten. Dies zeigt die Notwendigkeit, die Rolle des VAR und der Schiedsrichter weiter zu schärfen und zu standardisieren. Nur so kann die Spannung im Sport erhalten bleiben, ohne dass Ungerechtigkeit im Spiel ist. Die Fans zahlen für Unterhaltung und Fairness, beides muss gewahrt bleiben.