Hertha BSC gewinnt gegen VfL Wolfsburg und führt die Zweite Liga an

Hertha BSC setzt sich im Olympiastadion gegen den VfL Wolfsburg durch und baut seine Tabellenführung aus. Das Team von Trainer Stefan Leitl hat in elf Zweitligaspielen zehn Siege geholt.

Hertha BSC hat das Topspiel der Zweiten Liga gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und seine Tabellenführung gefestigt. Vor einer Kulisse von mehr als 70.000 Zuschauern im Olympiastadion in Berlin holte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl drei Punkte gegen den Verein aus Niedersachsen.

Das Duell hatte besonderes Gewicht, weil beide Teams zu den Spitzenmannschaften der Liga gehören. Hertha führt das Klassement an, während Wolfsburg nach elf Spieltagen bereits zwölf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Berlin hatte.

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Oluwaseun Adewumi bringt Hertha vor der Pause in Führung

Oluwaseun Adewumi erzielte mit seinem fünften Saisontor kurz vor der Halbzeitpause die Führung für Hertha BSC. Der Treffer gab der Mannschaft Sicherheit für die zweite Halbzeit, in der die Berliner lange in Überzahl spielten.

Nach Beginn der zweiten Hälfte kam der VfL Wolfsburg durch den eingewechselten Kento Shiogai zum Anschlusstreffer. Die Berliner ließen sich davon nicht nachhaltig aus dem Konzept bringen und blieben bis zum Schlusspfiff konzentriert.

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Platzverweis gegen Cleiton und die lange Nachspielzeit

Wolfsburg musste früh auf Cleiton verzichten, der nach einem frühen Platzverweis vom Platz gestellt wurde. Hertha spielte danach mehr als 70 Minuten in Überzahl und konnte diesen Vorteil jedoch nicht sofort in klare Torchancen ummünzen.

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ sieben Minuten Nachspielzeit anzeigen. In dieser Phase probierte Hertha-Spieler Reese noch einmal sein Glück mit einem Schuss, der jedoch in den Armen des Torwarts landete. Erst danach war der Erfolg der Berliner endgültig gesichert.

Stimmen aus Berlin und Wolfsburg zum Spiel

Kapitän Josip Brekalo zeigte sich nach dem Sieg über den Konkurrenten stolz auf die bisherige Saison. Er sagte, die Mannschaft habe sich den Erfolg mit Kampf bis zum Ende verdient, auch weil der Gegner es nicht leicht gemacht habe.

Mittelfeldspieler Paul Seguin beschrieb die Stimmung im Team mit der Freude am gemeinsamen Spiel. Adewumi lobte, die Mannschaft habe sowohl defensiv als auch offensiv gut gearbeitet, nachdem man die Stärke des VfL im Vorfeld gekannt habe.

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VfL-Trainer Tobias Strobl sprach davon, dass die Führung Herthas im Klassement ein Zustand sei, den sich die Berliner verdient hätten. Er betonte, dass Hertha kleine Momente konsequent nutze und gleichzeitig wenig zulasse.

Hertha bestätigt Form gegen die Topteams

Hertha BSC hat in der laufenden Saison zweimal hintereinander gegen den jeweiligen Dritten der Tabelle gespielt und beide Partien gewonnen. Zunächst setzte sich das Team gegen Kaiserslautern durch, anschließend gegen Wolfsburg.

Von den elf bisherigen Zweitligapartien haben die Berliner zehn gewonnen, und die Mannschaft hat seit Saisonbeginn nicht mehr verloren, auch nicht in einem unbedeutenden Testspiel. Adewumi kündigte an, die Mannschaft werde mit dieser Einstellung eine richtig gute Saison spielen, sofern sie so weitermache.