Hertha BSC gewinnt gegen Wolfsburg und wächst Richtung Bundesliga

Hertha BSC siegt 2:1 gegen Wolfsburg, bleibt ungeschlagen und baut den Vorsprung auf den Aufstiegsplatz aus. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Bundesliga.

Hertha BSC hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Rückkehr in die Bundesliga gesetzt. Mit einem 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg bestätigten die Berliner ihre starke Form und bleiben in der 2. Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Die Bilanz nach dem Spiel gegen den Vizemeister zeigt zehn Siege aus elf möglichen Spielen, was die Dominanz des Aufsteigers unterstreicht.

Torfolge sichert verdienten Sieg in Berlin

Hertha BSC zeigte sich als klar stärkerer Gegner und ging verdient in Führung. Oluwaseun Adewumi, der als Leihstürmer von Burnley zur Verfügung steht, erzielte das erste Tor der Partie. Dieses war das fünfte Saisontor des Nigerianers und markierte die frühe Entscheidung zugunsten der Berliner. Anschließend sorgte der Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik für die verdoppelte Führung. Zeefuik traf zum 2:0 und zeigte damit eine neue Qualität, die Trainer Stefan Leitl lobend erwähnte.

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Glücksmomente und taktische Disziplin

Ein besonders glücklicher Umstand ereignete sich in der Nachspielzeit. Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe foulte Wolfsburgs Kento Shiogai im Strafraum. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck pfeifete keinen Elfmeter, und auch die VAR-Kontrolle bestätigte keine Regelverstöße. Dies führte zu einem zweiten Glücksmoment für Hertha BSC, da Wolfsburgs Spieler tobbend den Platz verließen. Trainer Stefan Leitl reagierte mit der nüchternen Bemerkung, dass man sich über Elfmeter nicht beschweren dürfe, wenn sie nicht gepfiffen würden.

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Leitl lobt Mannschaftsstruktur und Kader

Stefan Leitl verwies darauf, dass das aktuelle Glück des Tüchtigen gleichkomme. Er hob die Struktur der Mannschaft hervor, insbesondere die Leistungen der Ersatzspieler. Paul Seguin lobte die Mentalität im Team und betonte, dass niemand abhebe. Der Kapitän Josip Brekalo, der das 1:0 vorbereitete, sprach von einer gut geölten Maschine. Brekalo fügte hinzu, dass die Fans mit ihrer Unterstützung den Verein hörbar begleiteten und dies eine unvergessliche Atmosphäre schaffe.

Ausblick auf die Bundesliga-Rückkehr

Hertha BSC hat jetzt einen zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Das Stadion war mit 70.928 Zuschauern ausverkauft, was die hohe Bedeutung des Spiels verdeutlichte. Josip Brekalo betonte, dass dieser Sieg ein großer Schritt zur Bundesliga sei. Die Fans singen weiterhin vom Traum der 100 Punkte, was einen Sieg in allen verbleibenden 23 Spielen erfordern würde.