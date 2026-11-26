Nach langer Torflaute trifft Gustaf Nilsson für Hertha BSC. Trainer Stefan Leitl lobt die Geduld des Angreifers, während Sebastian Grönning mit fünf Saisontoren die beste Quote hat.

Der schwedische Stürmer Gustaf Nilsson hat nach monatelanger Durststrecke sein erstes Tor für Hertha BSC erzielt. Am vergangenen Sonntag in der 90. Minute der Nachspielzeit schlug er den Ball im Auswärtsspiel gegen den FC Energie Cottbus ins Netz. Damit beendete der 29-Jährige eine lange Phase der Frustration und bestätigte die Geduld des Klubs, ihn trotz widriger Umstände zu halten. Trainer Stefan Leitl erklärte postwendend, dass der Treffer überfällig und dringend verdient gewesen sei.

Der lange Weg zum ersten Treffer

Gustaf Nilsson kam Ende August leihweise vom belischen Champions-League-Teilnehmer Club Brügge nach Berlin. In Brügge waren seine Dienste nicht mehr gewünscht, er durfte nicht einmal mehr mit der ersten Mannschaft trainieren. In Berlin kamen dann muskuläre Probleme hinzu, die seine Einsatzzeiten massiv einschränkten. Bis zu diesem Moment hatte der Schwede nur fünf Kurzeinsätze absolviert und insgesamt 147 Spielminuten auf dem Platz gestanden.

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Sein Debüt-Tor war ein langer Prozess voller Rückschläge. Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte Nilsson großes Glück im Abschluss vermisst. Beim Auswärtsspiel in Cottbus fand er sich zweimal in aussichtsreicher Schussposition wieder. Das erste Mal prallte der Ball an die Unterkante der Latte, beim zweiten Mal traf er den Körper des Cottbuser Torhüters Marcel Lotka. Dennoch gab er nicht auf.

Strategische Einwechslung und Teamdynamik

Nilsson wurde in der 66. Minute für Sebastian Grönning eingewechselt. Die Entscheidung des Tragers war taktisch klug, da der Gegner in der Schlussphase langsam müde wurde. In der Nachspielzeit eröffnete sich Nilsson die letzte Chance. Er geriet ins Stolpern, hielt sich aber auf den Beinen und nutzte die Gelegenheit. Sein Treffer zum Endstand setzte den Schlusspunkt unter den Sieg.

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Sebastian Grönning war zuvor bereits in der ersten Spielminute nach einer Ecke zum 1:0 für Hertha BSC erfolgreich. Mit fünf Saisontoren ist der Däne der beste Torschütze des Vereins, geteilt mit Josip Brekalo und Ouwaseun Adewumi. In den vergangenen drei Begegnungen erzielte Grönning drei Treffer und legte ein Assist auf. Er betonte nach dem Sieg, dass es nicht entscheidend sei, wer trifft, solange alle unterschiedliche Qualitäten im Team hätten.

Duell um die Stammposition

Trainer Stefan Leitl steht vor der schwierigen Aufgabe, für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag um 13 Uhr eine Entscheidung zu treffen. Nilsson galt ursprünglich als klare Nummer eins im Sturm. Aktuell gibt es jedoch keinen Grund, die Hierarchie sofort zu ändern, da Grönning in Form ist. Leitl sieht beim Dänen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.

Dennoch zeigt Nilsson eine andere Präsenz auf dem Feld als sein Konkurrent. In Cottbus hatte Grönning nach seinem frühen Tor kaum noch Einfluss auf das Spiel. Er führte in 65 Minuten nur 15 Ballaktionen durch und brachte keinen Ball mehr ins gegnerische Tor. Nilsson hingegen, der kaum halb so lange auf dem Platz war, hatte elf Ballaktionen und zwei Torversuche, darunter den Lattentreffer.

Vertrauen in die Spielweise

Stefan Leitl hat Nilsson bewusst verpflichtet, da er dessen Interpretation der Mittelstürmerrolle zu 100 Prozent schätzt. Kurz- bis mittelfristig soll Nilsson die ihm zugedachte Rolle als Stürmer Nummer eins einnehmen. Die Geduld des Trainers wird durch die körperliche Dominanz und das Halten der Nerven belohnt. Die Situation bleibt spannend, doch die Basis für eine gesunde Konkurrenz ist geschaffen.