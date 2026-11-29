Josip Brekalo dominiert mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Hertha BSC festigt die Tabellenführung und freut sich auf das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München.

Hertha BSC hat mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Karlsruher SC die Tabellenführung in der 2. Bundesliga festigen können. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand der kroatische Nationalspieler Josip Brekalo, der mit zwei Toren und zwei Vorlagen die Statistik für sich entschied. Mit dieser Leistung zog der Stürmer an der Scorerliste vorbei und positionierte den Verein als Favorit auf den Aufstieg.

Der Trainerstab und die Mannschaftskollegen loben Brekalo unisono als einzigartigen Faktor im Kader. Kapitän und Trainer Stefan Leitl betonen, dass der Kroate nicht nur die taktischen Vorgaben erfüllt, sondern die gesamte Spielphilosophie und die Werte des Vereins verkörpert. Diese Einstimmigkeit unterstreicht die Bedeutung, die Brekalo für den aktuellen Erfolgsserie der Berliner hat.

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Statistische Dominanz und persönliche Rekorde

Josip Brekalo lieferte am Samstag eine statistisch perfekte Leistung ab. Der 28-jährige Angreifer erzielte das erste und das letzte Tor der Partie. Zusätzlich bereitete er beide anderen Treffer seiner Mannschaft vor. Die Statistiken verzeichnen für ihn insgesamt sechs Torschüsse und sechs Torschussvorlagen, was ihn zum statistischen besten Spieler des Spiels macht.

Durch diese Aufstellung hat sich Brekalo an die Spitze der Scorerliste der Liga gesetzt. Er führt mit insgesamt sieben Toren und sieben Vorlagen alle anderen Akteure an. Trainer Stefan Leitl beschreibt ihn als absoluten Ausnahmespieler, der weit über dem Niveau eines typischen Zweitligaspielers liegt. Diese Einschätzung wird durch die aktuellen Zahlen untermauert.

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Tabellensituation und Herbstmeisterschaft

Hertha BSC hat im dreizehnten Saisonspiel den zwölften Sieg eingefahren und stellt damit die beste Offensive der gesamten Liga dar. Mit dem Sieg gegen Karlsruhe steht fest, dass der Verein als Tabellenführer Weihnachten feiern wird. Die mathematischen Möglichkeiten für den Erfolg sind dabei bereits jetzt sehr konkret.

Ein weiterer Sieg am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen Hannover 96 würde Hertha BSC die Herbstmeisterschaft sichern. Dies würde drei Spieltage vor Ende der Hinrunde erreicht werden. Die Mannschaft hat sich damit eine klare Zielsetzung gesetzt, die über die reine Tabellenführung hinausgeht und auf die Trophäe abzielt.

Vorbereitung auf das Duell mit den Bayern

Die aktuelle Formkurve lenkt den Blick nun auf das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstagabend in München. Dort trifft Hertha BSC auf den FC Bayern München. Die Fans singen bereits nach dem Vorbild alter Zeiten und fordern die Münchner heraus. Dieser Aufruf wird von der Mannschaft ernst genommen, auch wenn die Unterschiede auf dem Papier enorm erscheinen.

Trainer Stefan Leitl bezeichnet den FC Bayern als den besten Verein der Welt. Er sieht das Duell als Herausforderung, bei der man sein Spiel durchziehen muss. Mittelfeldspieler Paul Seguin warnt jedoch vor Naivität. Er betont, dass man leiden müsse und Respekt vor der Gegenpressing-Maschinerie der Bayern haben muss, aber keine Angst. Die Strategie lautet, mutig und selbstbewusst aufzutreten, um im Pokalwettbewerb eine Runde weiterzukommen.