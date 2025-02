Hertha BSC-Katastrophe: Vier Niederlagen in Folge – Trainerwechsel droht

Hertha BSC unterlag der Fortuna Düsseldorf mit 1:2 und kassierte somit die vierte Niederlage in Folge. Nach einem starken Auftritt der Berliner, die lange Zeit die Partie dominierten, zogen die Fortuna-Spieler mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit die Oberhand. Die sportliche Krise in Berlin spitzt sich zu und ein Trainerwechsel ist mehr als wahrscheinlich.

Cristian Fiél sprintete aus seiner Coachingzone, sammelte den Ball ein und beförderte ihn zu Fabian Reese. Bloß keine Zeit verlieren, jede Sekunde nutzen. Die hitzige Schlussphase zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf vor 38.912 Zuschauern in der Düsseldorfer Merkur-Spiel Arena lief. Die Hoffnung auf einen Lucky Punch lebte beim Berliner Fußball -Zweitligisten noch – zerschlug sich aber wenige Minuten nach besagter Szene. 1:2 (1:0), die vierte Niederlage in Folge.

„Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Es ist extrem bitter, dass wir das zweite Tor nicht machen und uns nicht belohnen“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. „Wir haben viel gesprochen, wir haben vier Spiele verloren. Das ist leider Fakt.“Und so dürfte der Auftritt in Düsseldorf der letzte von Chefcoach Fiél an der Berliner Seitenlinie gewesen sein. „Am Ende ist Fußball leider ein Ergebnissport. Wir werden jetzt erst mal nach Hause fahren und alles gemeinsam analysieren. Und dann schauen wir weiter“, erklärte Weber, wiederholte aber auch die Rückendeckung der vergangenen Wochen nicht mehr. Im Vergleich zum 0:1 gegen Kaiserslautern in der Vorwoche tauschte der Trainer sein Personal auf einer Position, brachte Michal Karbownik für den verletzten Kevin Sessa (Muskelfaserriss). Diego Demme stand erstmals in der Rückrunde im Kader. Hertha BSC mit Spielfreude, Ideen und Aggressivität„Ich will einen Kampf kämpfen, den ich auch gewinnen kann“, hatte der Spanier vor der Partie verkündet. Der Trainer unter Druck, die Mannschaft unter Druck – drei Niederlagen in Folge hatte es zuletzt zum Saisonstart 2023/24, nach dem Abstieg in die Zweite Liga gegeben. Vier Pleiten am Stück kurz davor im Januar/Februar 2023 – allerdings mit einem Trainerwechsel dazwischen. Während die Mannschaft in den vergangenen Partien angesichts dieses Drucks noch gelähmt wirkte, bot sich in Düsseldorf ein komplett gegenteiliges Bild. Überraschend offensiv agile Herthaner stellten die Fortuna von der ersten Sekunde an vor unerwartete Probleme. Starke Kombinationen im Strafraum, Spielfreude, Ideen, Aggressivität in den Aktionen, defensiv stabil, weil gut im Umschalten, hohes Pressing, viele Ballgewinne im Mittelfeld, dann aber auch beruhigende Gesten, um bloß nicht zu überdrehen und leichtfertig zu werden. Die Gäste aus der Hauptstadt ließen den Ball laufen – und wurden belohnt. Harmlose Düsseldorfer stellen die Berliner erstmal kaum vor ProblemeNach 203 Minuten ohne eigenen Treffer war es Fabian Reese, der den Hauptstadtklub erlöste und eine erste Antwort auf die Frage gab, wer bei den Berlinern eigentlich noch Tore schießen kann. Der Ball flog im Düsseldorfer Strafraum wild hin und her, nach rechts, nach links, bis er schließlich wieder bei Michal Karbownik landete, der abzog. Der Abpraller von Ibrahim Mazas Waden fiel Reese vor die Füße, der von der linken Seite vollstreckte (13.). 1:0! Das erste Tor des Flügelspielers seit neun Monaten. Jubel auf dem Feld, Jubel auch an der Seitenlinie. Cristian Fiél ließ sich von Co-Trainer Jaime Monroy einmal fest in den Arm nehmen, bekam von Athletikcoach Henrik Kuchno einen ordentlichen Schulterklopfer ab. Der Auftritt der Blau-Weißen, der getrost als Reaktion, als ordentliche Steigerung im Vergleich zu den müden Auftritten in diesem Jahr gewertet werden durfte, ließ Düsseldorf ratlos zurück. Abgesehen von einem unplatzierten Schuss von Valgeir Fridriksson (30.) und einem Kopfball neben das Tor durch Dawid Kownacki (32.) brachten die Hausherren nicht viel zustande. Dzenan Pejcinovic mit zwei Toren in drei MinutenWeil Hertha nichts zuließ. Das einzige Manko: Die Berliner schafften es nicht, aus ihrer Übermacht weiteren Profit zu schlagen. Und das sollte sich noch rächen. Ein Versuch von Reese (20.) war noch die gefährlichste Aktion in der ersten Hälfte (20.). Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier hatte damit aber keine Probleme. Dann aber kam die Fortuna besser ins Spiel – und schlug mit Dzenan Pejcinovic gleich doppelt zu. Erst konterten die Gastgeber und glichen in Überzahl aus (55.), dann nutzte der Stürmer nach einem Freistoß eine Kopfballvorlage und erhöhte per Abstauber (58.). Ein Schock für die Berliner, die dieses Spiel dominiert hatten. Denen aber das fehlt, was die Düsseldorfer haben: ein Knipser. Schuler köpft an den Pfosten, Maza in die Arme von KastenmeierReese, immer wieder Reese, versuchte es. Erst verzog der Flügelspieler (63.), dann zielte er knapp drüber (65.). Geschlagen gaben sich die Berliner nicht, stellten sich auch nicht hinten rein. Stattdessen liefen sie an – Ibrahim Maza verpasste aus kurzer Distanz per Kopf (81.), der eingewechselte Luca Schuler köpfte an den Pfosten (83.). So blieb es bei der vierten Niederlage im fünften Spiel in diesem Jahr. Es ist davon auszugehen, dass die Verantwortlichen am Sonntag die Konsequenzen aus der sportlichen Krise ziehen und einen Trainerwechsel vornehmen. Vier Niederlagen in Folge hat ein Chefcoach selten überstanden. Mehr über Hertha BSC finden Sie hier.





