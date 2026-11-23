Hertha BSC und Linus Gechter sichern sich den Abwehrstar bis Juni 2024. Trotz Interesse von Borussia Dortmund bleibt der Innenverteidiger in Berlin.

Hertha BSC hat einen entscheidenden Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue gefeiert und dabei den sportlichen Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausgebaut. Linus Gechter zeigte bei der 3:0-Partie in Cottbus eine herausragende Leistung, die seinen Status als Schlüsselspieler der Berliner unterstreicht. Durch die drei Punkte vergrößerte Hertha den Abstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg auf exakt zehn Punkte. Auf den Relegationsplatz, den aktuell der 1. FC Magdeburg innehat, beträgt der Vorsprung bereits elf Punkte.

Der Schlüsselpass und die rote Karte

Das Spiel gegen Cottbus wurde durch eine entscheidende Aktion von Linus Gechter im Mittelkreis geprägt. Er sicherte sich den Ball gegen den Cottbuser Stürmer Justin Butler und spielte einen präzisen Pass in den Lauf seines startenden Kollegen. Obwohl der isländische Stürmer am Ende keine Chance zum Treffer zum 3:0 hatte, lag dies nicht an der Spielweise, sondern an einer Notbremse. Der Cottbuser Verteidiger Fousseny Doumbia musste mit der roten Karte das Spielfeld verlassen. Für Hertha vereinfachte diese rote Karte den Verlauf der Schlussminuten erheblich, in denen zwei weitere Tore fielen.

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Unangefochtener Führungsspieler

Linus Gechter gilt inzwischen als einer der besten Innenverteidiger der 2. Liga. In dieser Saison stand er in allen 14 Pflichtspielen von der ersten bis zur letzten Sekunde auf dem Platz. Als einziger Feldspieler der Berliner verpasste er keine Minute Spielzeit. Seine defensive Stärke ist statistisch untermauert: In den Kategorien Klärungen, Wiedereroberungen, abgefangene Pässe und defensive Aktionen befindet sich Gechter jeweils unter den Top Ten der Innenverteidiger der Liga. Zudem legte er 118 linienbrechende Pässe auf, was ebenfalls ein herausragender Wert ist.

Strategie und defensivespressing

Die Spielweise von Hertha hat sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich gewandelt, was Linus Gechter sehr entgegenkommt. Der 22-Jährige ist stark im Zweikampf und schnell, sodass er auch dann nicht überfordert wird, wenn sich hinter ihm viel freie Fläche auftut. Zusätzlich punktet er mit guter Balltechnik und einem sicheren Passspiel. Gechter erklärt, dass das Mann-gegen-Mann-Pressing entscheidend für den Erfolg ist. Durch die beste Offensive und mit nur neun Gegentoren auch die beste Defensive stellt Hertha nach dem Sieg in Cottbus eine geschlossene Einheit dar.

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Interesse von Borussia Dortmund

Neben dem Sieg zog Linus Gechter auch außerhalb der 2. Liga Aufmerksamkeit auf sich. Im Gespräch mit Journalisten in der Mixed Zone bemerkte Herthas Trainer Stefan Leitl, dass sich ein großer Verein für den Spieler interessiert. Bei diesem Klub handelt es sich um den BVB. Gechter selbst zeigte sich beeindruckt von dem Interesse. Er bezeichnete es als Riesenehre, dass ein Verein dieser Größe seinen Namen nennt. Dies motiviere ihn, noch mehr Leistung zu bringen, sagte der U-21-Nationalspieler.

Zukunft und Vertragsverlängerung

Bis Ende dieser Saison läuft der Vertrag des 22-Jährigen bei Hertha. Eine Verpflichtung bis zum 30. Juni steht bereits fest. Stefan Leitl rief in der Zone: Linus bleibt bis zum 30.6., und das ohne Nachfrage. Ob der Vertrag danach verlängert wird, ist aktuell noch Spekulation. Ein Wechsel zum BVB oder einem vergleichbaren Klub würde Gechter einen deutlichen Gehaltssprung und den nächsten karrieretechnischen Schritt ermöglichen. Sollte er sich gegen eine Verlängerung entscheiden, könnte Hertha nur in der Wintertransferperiode noch eine Ablösesumme erzielen. Trainer Leitl ist jedoch überzeugt, dass Hertha mit Gechter besser dasteht als mit einer möglichen Ablösesumme. Er wird dafür kämpfen, dass der Spieler bleibt.