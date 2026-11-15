Hertha BSC reicht einen Lizenzantrag für die Bundesliga ein, obwohl der Klub noch 40 Millionen Euro Schulden trägt. Geschäftsführer Huschen betont die Notwendigkeit weiter Sparmaßnahmen.

Hertha BSC steht auf einer Mitgliederversammlung, die sich durch eine前所未有的 friedliche und fröhliche Atmosphäre auszeichnete, doch die wirtschaftliche Zukunft des Vereins bleibt von erheblichen Risiken geprägt. Obwohl das Publikum mit guter Laune reagiert hat, warnt die Vereinsführung eindringlich vor einer Illusion von sofortiger Besserung. Der Vorstand hebt hervor, dass die Organisation noch einen verdammt langen Weg vor sich hat, um die negativen finanziellen Erbe aus der Vergangenheit endgültig zu bewältigen. Trotzdem wird das aktuelle Engagement als ein erstes zartes Pflänzchen auf dem Weg aus der Schuldenkrise gewertet. Die Stimmung im Saal war positiv, doch die harten Fakten der Bilanz lassen keinen Raum für Übermut.

Bundesliga-Lizenzantrag trotz hoher Verschuldung

Hertha BSC hat den strategischen Schritt getan, den Lizenzantrag nicht ausschließlich für die 2. Liga einzureichen, sondern gleichzeitig auch für die erste Bundesliga zu beantragen. Geschäftsführer Peter Huschen erklärt, dass man ganz vorsichtig eine andere Schublade aufgemacht hat, um sich Optionen für die höchste Spielklasse zu sichern. Diese doppelte Ausrichtung signalisiert Ambitionen, die über den direkten Wiederaufstieg hinausgehen, aber sie bedeutet nicht, dass sich die finanzielle Lage automatisch entspannt. Selbst im optimistischen Szenario eines direkten Bundesliga-Aufstiegs müssen drastische Sparmaßnahmen weitergeführt werden. Huschen stellt klar, dass der Verein auch in einem Erstliga-Fall weiter sparen wird, um die Stabilität nicht zu gefährden.

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Diese Haltung ist notwendig, da knapp 40 Millionen Euro Schulden das Fundament des Vereins derzeit noch schwer belasten. Diese Altlasten stammen größtenteils aus den sogenannten Größenwahnjahren, in denen der Klub versuchte, international mitzumischen, ohne die nötigen Einnahmen zu generieren. Seit dem Abstieg im Jahr 2023 verschärft sich die Situation zusätzlich, weil die Television-Gelder von Saison zu Saison drastisch schrumpfen. Der finanzielle Ausgleich erfolgte bisher ausschließlich durch den Verkauf von Spielern, was eine fragile Abhängigkeit von Transaktionserlösen schafft. Diese Strategie hat den Kader massiv ausgedünnt und birgt Risiken für die sportliche Kontinuität.

Strategie des Tafelsilber-Verkaufs

Geschäftsführer Dr. Peter Görlich verteidigt die aggressive Verkaufsstrategie, die jüngst Spieler wie Ibrahim Maza, Derry Scherhant, Fabian Reese, Kennet Eichhorn, Tjark Ernst, Michael Cuisance und Marten Winkler betraf. Er erklärt, dass Hertha Tafelsilber verkauft habe, nicht nur aus purem Zwang, sondern aufgrund einer klaren strategischen Ausrichtung. Görlich warnt davor, einen Zentimeter an dieser Disziplin nachzulassen, da der Verein sich weiter transformieren muss, um langfristig überleben zu können. Der Weg der Disziplin ist der einzige, der Chancen bietet, während ein Abweichen vom Kurs wahrscheinlich zu weiteren katastrophalen Fehlern führen würde. Die Verkaufserlöse waren bisher das Lebenselixier, das die Liga gehalten hat.

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Ein kritisches Problem zeichnet sich jedoch ab: Im kommenden Sommer werden keine Transfererlöse von über 20 Millionen Euro mehr erwartet. Der Kader ist bereits gewaltig geschrumpft, was die sportliche Wettbewerbsfähigkeit in der zweiten Liga auf die Probe stellt. Hinzu kommt, dass die Verträge von 16 Profis sowie des Trainerteams um Trainer Stefan Leitl, Andre Mijatovic und Andreas Menger auslaufen. Dieser enorme Personalabgang muss durch neue Quellen kompensiert werden, da der Club nicht weiter auf Spielerverkäufe als Haupteinnahmequelle zurückgreifen kann. Die Transformation erfordert daher eine neue finanzielle Struktur, die nicht mehr auf dem Verkauf von Assets basiert.

Die Rolle der Fans als neue Einnahmequelle

Um die Lücke zu schließen, die durch das Auslaufen der Verträge entsteht, muss das Geld in Zukunft vor allem von den Fans kommen. Die Nachfrage nach Tickets für Hertha BSC ist momentan so angesagt wie selten zuvor in der jüngeren Geschichte des Vereins. Nach fünf Heimspielen liegt der Zuschauerschnitt bei beeindruckenden 56.000 Besuchern. Hertha wirkt cool und modern, bleibt aber in der Kasse weiterhin arm. Dieser Zuschauerboom bietet eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle, die jedoch nicht ausreicht, um die Schuldenlast allein zu tilgen. Die Geschäftsleitung setzt daher voll auf die Unterstützung der Community, um die Transformationskosten zu decken.

Peter Huschen offenbart seinen persönlichen Traum: Das Olympiastadion in Berlin soll in Zukunft bei jedem Heimspiel ausverkauft sein. Eine vollständige Auslastung wäre in der Bundesliga statistisch gesehen wahrscheinlicher als in der 2. Liga und würde die finanziellen Erwartungen der Geschäftsleitung deutlich übertreffen. Die Mitgliederversammlung endete mit der Erkenntnis, dass die Arbeit an der wirtschaftlichen Gesundung noch lange nicht abgeschlossen ist. Die Ambition für die Bundesliga ist da, aber die Realität erfordert weiterhin extreme Disziplin, um nicht in die gleichen Fehler der Vergangenheit zu verfallen. Der Weg aus den Schulden der Vergangenheit ist ein langer Marsch, der nur durch gemeinsame Anstrengung von Vorstand, Spielern und Fans gemeistert werden kann.