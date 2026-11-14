Hertha BSC feiert mit knapp 60.202 Mitgliedern und Tabellenführerschaft. Präsident Drescher mahnt zu Bescheidenheit, während der Lizenzantrag für die Bundesliga geprüft wird.

Hertha BSC verzeichnete auf der Mitgliederversammlung in der Messe Berlin einen wichtigen Meilenstein in der aktuellen Entwicklung des Traditionsvereins. Mit einer Mitgliederzahl von 60.202 Demonstranten stand das Team aktuell knapp 400 Personen unter dem letzten Stand. Präsident Fabian Drescher nutzte den Anlass in der Hauptstadt, um die treuen Fans für ihre Ausdauer zu danken, warnte jedoch eindringlich vor übermäßiger Euphorie angesichts der sportlichen Momentaufnahme. Trotz der positiven Stimmung betonte der 43-jährige Vorstandschef immer wieder, dass mit 31 Punkten noch keine dauerhafte Sicherheit im Aufstieg erreicht sei.

Kritische Analyse der aktuellen Leistung

Dr. Peter Görlich, geschäftsführender Vorstand von Hertha BSC, griff die Warnungen des Präsidenten auf und forderte die Anwesenden auf, die Füße auf dem Boden zu behalten. Der 60.202-Mitglieder-Verein befindet sich laut Görlich weiterhin in einer wirtschaftlich angespannten Situation, die durch die aktuelle Tabellenposition nicht ad absurdum geführt werden dürfe. Nur weil das Team von Trainer Stefan Leitl momentan an der Tabellenspitze steht, seien die tiefgreifenden Herausforderungen und die Schulden der Vergangenheit nicht vergessen. Görlich erklärte, dass jeder weitere verlorene Tag in der zweiten Liga finanzielle Einbußen bei den Fernsehgeldern bedeute, weshalb ein zügiger Wiederaufstieg oberste Priorität habe.

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Satzungsänderungen und Trikot-Manifest

In der Mitgliederversammlung in Berlin wurden zudem wichtige strukturelle Änderungen beschlossen, die das Image und die Identität des Vereins langfristig prägen sollen. Der Antrag für das Trikot-Manifest "Fahne pur" wurde mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen. Diese Satzungsänderung verankert das Vereinslogo künftig auch grafisch im Statut und macht seine Aufnahme auf der Heimspielkleidung verpflichtend. Damit wird das optische Erscheinungsbild der Mannschaft eng mit der Tradition und der DNA von Hertha BSC verbunden. Eine weitere wichtige Satzungsänderung zum Kinderschutz fand ebenfalls breite Zustimmung unter den Anwesenden.

Kommunikation ohne die Spieler auf der Bühne

Die eigentlichen Akteure auf dem Platz, das Team von Trainer Stefan Leitl, fehlten diesmal physisch im Saal der Messe Berlin. Anstelle der Mannschaft überbrachte Kapitän Josip Brekalo eine Videobotschaft, um die Verbundenheit zwischen Profis und Fans zu unterstreichen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler dankte den Anhängern für die unglaubliche Unterstützung, egal ob zu Hause oder im Auswärtsspiel. Brekalo hob den enormen Zusammenhalt im Team hervor und betonte, dass jedes Spiel etwas Besonderes sei. Er appellierte an die Einheit, um diese positive Entwicklung weiter aufrechtzuerhalten und die Motivation für die kommenden Pflichtspiele hochzuhalten.

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Strategische Ausrichtung und Lizenzierungspläne

Präsident Drescher skizzierte einen kühlen Kopf bei der Betrachtung der sportlichen Perspektive. Er betonte, dass Erfolg nicht dadurch entstehe, dass man sich auf dem bereits Erreichten ausruhe. Stattdessen sei ein langer, steiniger Weg vor dem Verein zu bewältigen. Drescher erklärte, dass man vorsichtig eine andere Schublade aufgemacht habe, was bedeutet, dass der Lizenzantrag nicht nur für die 2. Liga, sondern auch für die Bundesliga vorbereitet werde. Das Ziel ist klar formuliert: Die Sünden der Vergangenheit müssen endgültig der Vergangenheit angehören, um die finanzielle Zukunft des Klubs zu sichern und wieder an der Spitze des deutschen Fußballs mitzuspielen.

Zukunftspläne und Stadionneubau

Ein zentrales Thema neben der sportlichen Qualifikation war die Infrastruktur. Geschäftsführer Dr. Peter Görlich kritisierte die Verzögerungen beim Stadionneubau scharf und betonte, dass die Bauvoranfrage endlich gestellt werde kann. Görlich äußerte öffentlich seine Frustration über die lange Wartezeit, die ihn auf die Palme bringe, und versprach, hier keinen Zentimeter nachzulassen. Die Mitglieder wurden aufgefordert, demütig zu bleiben und Dienst nach Vorschrift nicht als ausreichende Leistung zu betrachten. Der Fokus liegt nun auf dem nächsten Spiel am 22. November in Cottbus, wo man erneut das 100-Punkte-Lied singen möchte, um die ungebrochene Unterstützung der Fans für den Weg zurück in die Bundesliga zu demonstrieren.