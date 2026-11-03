Hertha BSC: Nilsson und Dardai wieder im Mannschaftstraining

Hertha BSC meldet die Rückkehr von Gustaf Nilsson und Marton Dardai ins Mannschaftstraining vor dem Zweitliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 20.30 Uhr.

Hertha BSC kann vor dem Zweitliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 20.30 Uhr wieder auf zwei Spieler zählen, die lange ausgefallen waren. Stürmer Gustaf Nilsson (29) und Verteidiger Marton Dardai (24) haben erstmals seit vielen Wochen am Mannschaftstraining teilgenommen. Trainer Stefan Leitl (49) zeigte sich über die Rückkehr sichtlich zufrieden.

Die erste Einheit am Dienstag brachte dem Verein spürbare Entlastung im Kader. Der Trainingsplatz war endlich wieder richtig voll, und Leitl konnte mit einem größeren Kreis aus dem Mannschaftstraining planen. Für die Vorbereitung auf das Spiel gegen Wolfsburg ist das ein wichtiges Signal.

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Nilsson und Dardai trainieren wieder mit der Mannschaft

Gustaf Nilsson ist nach einer Oberschenkelverletzung wieder spielfit. Der Mittelstürmer, der 1,97 Meter groß ist, hatte sich die Verletzung nach dem Spiel gegen Fürth zugezogen, das mit 2:1 endete. Danach konnte er drei Wochen lang nur individuell trainieren.

Bei der ersten Einheit am Dienstag bewies Nilsson seine Klasse. Leitl lobte ihn direkt mit den Worten 'Guter Pass, Gustaf, klasse'. Die Szene zeigte, dass der Stürmer im Mannschaftstraining wieder den Rhythmus des Teams aufnehmen kann.

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Marton Dardai fehlte noch länger als Nilsson. Der Linksfuß war seit September wegen Schmerzen am Schambein in ärztlicher Behandlung. Die Beschwerden begleiteten ihn damit über einen längeren Zeitraum und bremsten seine Vorbereitung deutlich.

Dardai nach Spezialbehandlungen in München und Salzburg schmerzfrei

Marton Dardai ist nach Spezialbehandlungen in München und Salzburg erstmals in dieser Saison schmerzfrei. Damit hat der Verteidiger die entscheidende Hürde für die Rückkehr ins Training genommen. Die Behandlungen waren der Schlüssel zu seiner Rückkehr.

Bei der Einheit am Dienstag führte Dardai jeden Zweikampf mit einem Lächeln aus. Er blockte zahlreiche Schüsse der Angreifer und zeigte damit, dass er körperlich wieder belastbar ist. Für die Defensive von Hertha BSC ist das ein wichtiger Faktor vor dem Duell gegen Wolfsburg.

Pascal Klemens fehlt mit Erkältung und Training wird geschlossen

Mittelfeldspieler Pascal Klemens (21) fehlte am Dienstag mit einer Erkältung auf dem Schenckendorffplatz. Sein Ausfall war der einzige personelle Rückschlag der Einheit, wobei die Erkältung ihn nur an diesem Tag von der Teilnahme abhielt.

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Die Einheit am Dienstag war die letzte öffentliche Einheit vor dem Spiel. Danach wird das Training bis zur Partie gegen die Wölfe für Zuschauer geschlossen. Hertha BSC bereitet sich damit ungestört auf den Samstag um 20.30 Uhr vor.

Der Gegner ist ein Spitzenreiter mit 28 Punkten. Hertha BSC möchte nach neun Siegen und einem Remis die Bilanz auch im elften Spiel fortsetzen. Das Ziel ist klar formuliert, und der Trainingsplatz liefert dafür mit den zurückgekehrten Spielern eine bessere Ausgangslage als zuletzt.