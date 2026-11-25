Paul Seguin bleibt ab 2025 für Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Seine Vertragsklausel ist durch 40 Einsätze getriggert, was ihn bis 2028 bindet.

Hertha BSC hat einen zentralen Baustein in der ersten Mannschaft sicher für die kommenden Jahre verpflichtet. Paul Seguin, der aktuelle Kapitän der blau-weißen Mittelfeldformation, wird dem Verein bis mindestens zum Jahresende 2028 treu bleiben. Diese langfristige Planung basiert auf einer automatischen Vertragsverlängerung, die durch die Erfüllung spezifischer sportlicher Leistungskriterien ausgelöst wurde.

Automatische Verlängerung durch Einsatzklausel

Die rechtliche Grundlage für diesen Schritt bildet eine spezifische Klausel im Arbeitsvertrag des 31-jährigen Mittelfeldspielers. Diese Regel trat in Kraft, als Paul Seguin seinen 40. Einsatz in der Startelf absolvierte. Die Statistik hinter diesem Meilenstein ist detailliert aufgeschlüsselt: Von diesen vierzig Partien entfielen 36 Spiele auf die Zweitliga-Saison, während vier weitere Auftritte im DFB-Pokal zu Buche standen.

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Durch das Erreichen dieses定量 Ziels ist der Vertrag von Paul Seguin automatisch um ein weiteres Jahr verlängert worden. Die Laufzeit erstreckt sich nun bis zum Ende der Saison 2028. Dies stellt eine klare signalwirkung für die sportliche Entwicklung dar, da der Verein somit auf den erfahrenen Profi für mehrere Spielzeiten zählen kann.

Seguins Rolle als Führungsspieler und Taktgeber

Seit seinem Wechsel zum Verein hat sich Paul Seguin zur unumstrittenen Nummer Eins im Mittelfeld entwickelt. Er fungiert nicht nur als taktischer Drahtzieher, sondern auch als emotionales und strategisches Rückgrat der gesamten Elf. Seine Präsenz auf dem Platz prägt das Spielbild der Mannschaft in der 2. Bundesliga maßgeblich.

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Die persönlichen Statistiken unterstreichen seine offensive Beteiligung bei defensive Aufgaben. In insgesamt 41 absolvierten Spielen für die Berliner steuern vier Tore und drei Vorlagen von Paul Seguin zum Spielerfolg bei. Diese Quote zeigt seine Relevanz im dritten Aufmarschreihe.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für seine Klasse war jüngst das deutliche 4:0-Auswärtsspiel. In dieser Partie zeigte er unter Beweis, wie wichtig seine Leistungen für den klaren Sieg der Hertha waren. Solche Auftritte festigen seinen Status als Schlüsselspieler.

Positionen der Vereinsverantwortlichen

Die Führungsebene des Vereins zeigt sich überzeugt von der positiven Entwicklung. Sportdirektor Benjamin Weber hat die Entscheidung klar bekräftigt und die Bedeutung Seguins für den Kader hervorgehoben. Für Benjamin Weber ist Paul Seguin mehr als nur ein Akteur.

Benjamin Weber betonte in einer offiziellen Erklärung, dass der Spieler ein echter Anführer und ein Vorbild für die restliche Truppe ist. Besonders hervorhob er den positiven Effekt auf die jungen Talente im Aufgebot. Die Kombination aus seiner langjährigen Erfahrung und seinen fußballerischen Qualitäten diene der jungen Mannschaft extrem gut.

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Auch Paul Seguin selbst äußerte sich zufrieden über die weitere Zusammenarbeit. Er erklärte, dass er sich seit seiner Ankunft im Verein sehr wohl gefühlt habe. Für ihn ist es wichtig, dass die gemeinsamen Ziele erreicht werden, an denen das Team arbeitet.

Perspektiven und Ziele für die Zukunft

Die Verlängerung bis 2028 bietet Paul Seguin und Hertha BSC die nötige Planungssicherheit. Beide Seiten sind motiviert, die gesteckten Ziele bis zum Vertragsende in Angriff zu nehmen. Dies gilt sowohl für die sportlichen Leistungen in der Liga als auch für den weiteren Aufbau der Mannschaft.

Für die Fans bedeutet dies, dass sie einen ihrer wichtigsten Akteure auch in der kommenden Saison und darüber hinaus auf den Plätzen sehen können. Die Kontinuität in der zweiten Aufmarschreihe ist entscheidend für die Stabilität der ersten Elf.