Hertha BSC schließt Jahr mit Gewinn ab und verankert Trikot-Design

Hertha BSC verbucht nach sieben Jahren erstmals wieder einen Gewinn von 1,2 Millionen Euro bei einem Rekordumsatz von 106,2 Millionen Euro. Die Mitglieder entscheiden über die Satzung für das Trikot-Manifest.

Die große Mitgliederversammlung findet am Samstag in der Halle 21a der Messe Berlin statt und verspricht den Anhängern eine positive Überraschung. Tabellenführer Hertha BSC kann den Mitgliedern den ersten Gewinn seit sieben Jahren verkünden. Der Verein schloss das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 mit einem Plus von 1,2 Millionen Euro und einem Rekordumsatz von insgesamt 106,2 Millionen Euro ab.

Finanzielle Wende nach langer Durststrecke

Diese finanzielle Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt für den Berliner Traditionsverein. Nach einer siebenjährigen Phase ohne Profitabilität zeigt das jüngste Geschäftsjahr nun eine klare positive Tendenz. Der umgesetzte Umsatz von 106,2 Millionen Euro stellt einen neuen Rekord für den Klub dar. Dieses Ergebnis stärkt die finanzielle Basis und gibt den Verantwortlichen Handlungsspielraum für künftige Investitionen.

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Neues Trikot-Manifest verankert Farben

Gemeinsam mit Vertretern aus Mitglieder- und Fankreisen wurde ein Trikotmanifest entwickelt. Darin legt der Klub fest, wie seine Spielkleidung künftig aussehen soll. Die wichtigste Ansage lautet, dass das Heimtrikot grundsätzlich blau-weiß längsgestreift bleibt. Das Präsidium hat für die Mitgliederversammlung einen Antrag auf Satzungsänderung eingebracht.

Durch diesen Antrag soll die "Fahne pur" auf der offiziellen Spielkleidung künftig verbindlich in der Satzung verankert werden. Diese Maßnahme dient dazu, die historischen Farben und das Design fest im Vereinsrecht zu schützen. Es ist die erste offizielle Bestätigung dieser Art, die die Traditionen des Vereins rechtlich absichert. Die Fans haben hierdurch ein direktes Mitspracherecht bei der Gestaltung ihrer uniformen.

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Trainer Stefan Leitl setzt auf Pause

Das Präsidium und die Mitglieder werden die Ergebnisse der Versammlung und die neuen Regelungen live vor Ort diskutieren. Das werden die Mannschaft und Trainer Stefan Leitl (49) nicht live miterleben können. Aufgrund der Länderspielpause hat der Coach dem Team bis Montag freigegeben. Die Spieler nutzen diese Zeit zur Erholung und Vorbereitung auf die Rückkehr in den Trainingsalltag.

Vorbereitung auf das Spiel in Cottbus

Die erste Trainingseinheit für das kommende Auswärtsspiel bei Energie Cottbus (22. November/13.30 Uhr) steht dann am Dienstag an. Der Fokus liegt nun auf der taktischen Anpassung an den Gegner und der physischen Regeneration. Stefan Leitl muss sein Team fit für die Herausforderung im Norden Brandenburgs machen. Die Reise erfolgt bereits am Dienstag, sodass die Zeit bis zur Abreise knapp bemessen ist.

Die Kombination aus finanzieller Stabilisierung und der Klärung der visuellen Identität durch das Trikot-Manifest bildet ein starkes Fundament. Während die administrative Ebene die Weichen für die Zukunft stellt, konzentriert sich die sportliche Einheit auf die anstehenden Pflichtspiele. Die Freude in der Fanschaft über den Gewinn wird durch die Bestätigung der Trikotfarben noch verstärkt.