Hertha BSC gewinnt 4:0 gegen Karlsruhe und ist vorzeitig Pokal-Gewinner. Stefan Leitl lobt Josip Brekalo, während der Kader für das Bayern-Spiel geschont wird.

Hertha BSC hat die traditionelle Weihnachtsmeisterschaft im DFB-Pokal endgültig gewonnen. Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den Karlsruher SC im Olympiastadion war der Titel bereits vor dem 13. Spieltag der Saison fixiert. Die Berliner trafen dabei vor 55.369 begeisterten Zuschauern auf ihren Gegner. Dieser Sieg stellte auch eine direkte Antwort auf das Verhalten des Verfolgers 1. FC Nürnberg dar. Nürnberg verlor am Vorabend mit 1:3 gegen SpVgg Unterhaching und konnte damit den Vorsprung nicht verkürzen.

Domination durch Brekalo und Grönning

Die Spielkontrolle übernahm die Alte Dame von Beginn an, wobei das entscheidende Duo der Saison seine Kraft zeigte. Kurz vor der Pause legte Jonas Grönning den Grundstein für den ersten Treffer. Er bediente Kevin Sessa, der den über das gesamte Feld sprintenden Josip Brekalo freispielte. Der Kapitän vollendete präzise zum 1:0 in der 41. Minute. Die Begeisterung auf den Rängen war groß, da bereits die Rufe nach 100 Punkten hallten.

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In der zweiten Halbzeit steigerte sich Hertha BSC nochmals in seiner Effizienz. In der 50. Minute revanchierte sich Brekalo für den Assist von Grönning, der zum 2:0 einschieß. Sieben Minuten später folgte das 3:0 durch eine brillante Kombination der beiden. Grönning traf nach einem doppelten Doppelpass aus elf Metern zum 3:0. Der Kroate Josip Brekalo schloss mit seinem Doppelpack in der 64. Minute ab. Nach einem Abpraller nach einem Abschlag von Marius Gersbeck besiegte er die Abwehr.

Statistische Führung und Trainerlob

Die Statistik unterstreicht die herausragende Form der Berliner. Sowohl Jonas Grönning als auch Josip Brekalo stehen mit jeweils sieben Toren an der Spitze der Torschützenliste. Brekalo führt die Scorerliste der Liga mit insgesamt 15 Punkten an, bestehend aus sieben Toren und acht Vorlagen. Trainer Stefan Leitl äußerte sich nach dem Spiel begeistert von der Leistung seines Starspielers.

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Leitl betonte, dass Brekalo kein typischer Zweitligaspieler sei, sondern ein absoluter Ausnahmespieler. Der Trainer hob hervor, dass der Kroate die Spielweise und die Werte des Vereins verkörpere. Die emotionale Verbindung zwischen den Fans von Hertha und Karlsruhe wurde zudem durch eine besondere Choreografie im Stadion gewürdigt. Sie feierte das 50-jährige Jubiläum der langjährigen Fanfreundschaft zwischen den beiden Städten.

Kaderrotation für das Halbfinale

Die klare Niederlage des Karlsruher SC beendet die Hoffnung auf ein Weiterkommen. Josip Brekalo meinte nach dem Spiel, dass die erste Halbzeit noch Schwächen aufwies. In der Pause wurde die Taktik jedoch klar angepasst, was zu einer überragenden zweiten Halbzeit führte. Für Trainer Stefan Leitl war der hohe Sieg auch taktisch wichtig, da er nun Kraft für das kommende Pokal-Achtelfinale schonen kann.

Dieses Crucial Match findet am Dienstag gegen den FC Bayern München statt. Die Partie startet um 20:45 Uhr. Um den Kader fit zu halten, rotierte Leitl bereits in der 67. Minute. Jonas Grönning, Oluwaseun Adewumi und Jon Dagur Thorsteinsson wichen Gustaf Nilsson, Farid Alfa-Ruprecht und Selim Telib. Deyovaisio Zeefuik kam für Mads Pedersen, und Pascal Klemens ersetzte Paul Seguin.

Motivation für die Bayern-Reise

Trotz der bereits gewonnenen Meisterschaft bleibt der Wille der Berliner hoch. Mittelfeldspieler Paul Seguin betonte den kämpferischen Geist des Teams. Die Spieler hätten nichts zu verlieren und fänden sich darauf ein, die Bayern zu ärgern. Das Ziel sei es, eine Runde weiterzukommen, was auf die intensive Vorbereitung und die hohe Qualität im Berliner Kader schließen lässt.

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Der Abstand zur Spitze der Tabelle ist aktuell vorerst 13 Punkte. Dies gibt Hertha BSC die Freiheit, sich voll auf den Pokalbewerb zu konzentrieren. Die Kombination aus individueller Brillanz durch Brekalo und der stabilen Teamarbeit sichert der Stadt Berlin einen weiteren Titel. Die Fans können nun mit Spannung auf das Duell in München fiebern.