Hertha BSC erweitert mit dem 4:0-Sieg bei Energie Cottbus den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga und hält die Chance auf einen neuen Punkterekord lebendig.

Hertha BSC setzt seine dominante Serie in der 2. Bundesliga mit einem klaren 4:0-Sieg gegen Energie Cottbus fort. Die Hauptstädter gewannen das Berlin-Brandenburg-Derby souverän und legten damit ihr elftes von zwölf Ligaspielen erfolgreich hinter sich. Mit diesem Ergebnis festigt der Tabellenführer seine Position an der Spitze und signalisiert der Konkurrenz, dass der Aufstieg in die Bundesliga für die Blau-Weißen praktisch besiegelt scheint.

Hertha BSC bricht Rekorde in Angriff und Defense

Der Verein aus Berlin hat seinen Startrekord in der zweiten Liga erheblich ausgebaut. Die Berliner sind nicht nur Tabellenführer, sondern stellen auch den besten Sturm der gesamten Liga mit insgesamt 29 erzielten Toren. Diesen Wert teilen sie sich mit dem VfL Wolfsburg. Gleichzeitig verfügt Hertha BSC über die beste Defensive der Spielzeit. Mit nur neun Gegentreffern teilt sich die Mannschaft diese Ehre mit dem 1. FC Kaiserslautern. Diese statistische Überlegenheit in beiden Drittelbereichen macht die Mannschaft so schwer zu knacken.

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Sebastian Grönning treibt 100-Punkte-Mythos voran

Sebastian Grönning ist der aktuelle Motor des Erfolgs und hat sein sechstes Saisontor zum 1:0 in der sechsten Minute erzielt. Nach diesem Treffer betonte er die Möglichkeit, die magische Marke von 100 Punkten zu erreichen. Er erklärte, dass das Ziel jedes Spiel zu gewinnen sei und dies bei konsequenter Umsetzung die 100-Punkte-Marke bedeuten würde. Gleichzeitig warnte er vor Nachlässigkeit, da ein einziger Fehler den Traum sofort hätte beenden können. Grönning ist seit drei Spielen in Folge an Toren oder Vorlagen beteiligt und zeigt eine herausragende Form.

Neuzugang Gustaf Nilsson überzeugt im Derby

Neben Grönning leistete der Stürmer-Neuzugang Gustaf Nilsson einen wichtigen Beitrag zum Sieg. Nilsson erzielte nach seiner Einwechslung seinen ersten Treffer für Hertha BSC. Trainer Leitl betonte, dass dieses Tor überfällig gewesen sei und die Offensive perfektioniert habe. Durch diese Ergänzung ist die Schwäche in der Mittelstürmerposition nun behoben. Die Balance im Team ist somit perfekt, was dem Squad ermöglicht, auch unter Druck stabile Leistungen zu liefern. Nilssons Einsatz zeigt die aktuelle Tiefe und Qualität der Kaderbesetzung.

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Historischer Vergleich zum Punkterekord von 2013

Der aktuelle Lauf der Berliner ist ein direkter Vergleich mit der historischen Saison 2012/13. Damals stellte Hertha BSC den bisherigen Zweitliga-Punkterekord mit 76 Punkten auf. Dieser Rekord ist nun akut in Gefahr, da die Mannschaft mit 34 Punkten nach elf Spielen deutlich schneller vorankommt als damals. Die Fans singen bereits seit Wochen von der Möglichkeit, 100 Punkte zu erreichen. Dies wäre ein neuer Meilenstein, der nur erreicht werden kann, wenn alle verbleibenden 22 Spiele gewonnen werden.

Ausblick auf die kommenden Saisonspiele

Die Perspektive für die kommenden Wochen ist äußerst positiv gestaltet. Hertha BSC verfügt über die nötige mentale Stärke und taktische Ausrichtung, um auch in den restlichen Partien erfolgreich zu sein. Die Kombination aus einer torgefährlichen Offensive und einer stabilen Defensive macht die Mannschaft zu einem der stärksten Konkurrenten in der Liga. Solange die Spieler an der gewohnten Intensität festhalten, steht einem neuen Rekord nichts mehr im Wege. Die Konkurrenz muss nun erkennen, dass eine Aufholjagd gegen den Tabellenführer immer unwahrscheinlicher wird.