Hertha BSC: Soufian Gouram für Deutschland nominiert, Marton Dardai wartet auf Vaterrolle

Hertha BSC führt die 2. Liga souverän an. Soufian Gouram ist einsatzbereit für die deutsche U20, während Verteidiger Marton Dardai den Papa-Status erwartet.

Hertha BSC präsentiert sich aktuell in einer herausragenden Verfassung und führt die 2. Liga souverän an. Das Team verfügt über 31 Zähler, die aus zehn Siegen und einem Unentschieden resultieren. Neben dem sportlichen Erfolg auf dem Feld vermelden die Verantwortlichen in Berlin zwei positive Entwicklungen für zwei Nationaltorspieler. Diese Doppel-Nachrichten unterstreichen die aktuelle Stärke des Vereins in verschiedenen Disziplinen.

Nominierung für Soufian Gouram durch Deutschland

Soufian Gouram steht nun ohne Hürden einem Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler hat kürzlich mit dem estnischen A-Nationaltrainer Kontakt aufgenommen, um über einen möglichen Verbandswechsel zu informieren. Der gebürtige Berliner besitzt sowohl die deutsche als auch die estnische Staatsbürgerschaft, da seine Mutter aus Estland stammt.

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Die deutsche U20-Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Hannes Wolf hat den Spieler bereits angeworben und ihn in ihren Kader berufen. Gouram ist für zwei anstehende Länderspiele vorgesehen. Das erste der beiden Partien findet am kommenden Freitag in Polen statt. Das zweite Spiel folgt am Montag in Tschechien.

Ein möglicher Wechsel zu Estland ist rechtlich noch nicht vollzogen, da Gouram bisher kein A-Länderspiel für Estland absolviert hat. Erst ein solches Spiel würde ihn fest an den estnischen Verband binden. Bis dahin kann er weiterhin für Deutschland auflaufen, ohne die Eligibility-Regeln des Weltverbandes zu verletzen.

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Kollegen im Kader und persönliche Freuden bei Hertha

Bei dem Turnier in Polen und Tschechien trifft Soufian Gouram auf einen direkten Mitarbeiter aus Berlin. Der Flügelspieler Farid Alfa-Ruprecht, der 20 Jahre alt ist, befindet sich ebenfalls im Aufgebot der deutschen Auswahl. Die Zusammenarbeit im Klub spiegelt sich somit auch auf internationaler Ebene in der U20-Wahl wider.

Neben den sportlichen Erfolgen im Kader wird auch auf privater Ebene große Freude bei Hertha BSC empfunden. Der 24-jährige Verteidiger Marton Dardai bereitet sich auf die väterliche Rolle vor. Er und seine Verlobte Vanessa erwarten gemeinsam ihr erstes Kind, was für die Familie Dardai eine neue Dimension bedeutet.

Marton Dardai hat diese erfreuliche Neuheit auf der Plattform Instagram öffentlich bekannt gegeben. Dort teilte er mit, dass sich die Familie bald aus fünf Personen zusammensetzt. Diese Zählweise beinhaltet nicht nur die beiden Elternteile und das ungeborene Kind, sondern berücksichtigt auch die Haustiere des Paares.

Zu den bereits vorhandenen Familienmitgliedern zählen zwei Maltipoos. Bei diesem Tier handelt es sich um eine Kreuzung aus Malteser und Pudel. Die beiden Hunde werden von den Eltern bereits als festes Familienmitglied betrachtet und werden daher in die Ankündigung der wachsenden Familie mit einbezogen. Dieser private Freudentag ergänzt die sportliche Dominanz des Vereins in der aktuellen Saison.