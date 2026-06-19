Hertha BSC Sparpolitik im Nachwuchs: Trainerwechsel und Geldverkäufe

Hertha BSC hat bekannt gegeben, dass sie aus Geldnöten Stars verkaufen und in Zukunft auf einen günstigeren und jüngeren Kader setzen werden. Gleichzeitig wird der eigene Nachwuchs eine wichtige Rolle spielen. Allerdings sieht die Realität anders aus, da auch im Nachwuchsbereich gespart und verändert wird.

Hertha BSC muss aus Geldnöten Stars verkaufen und in Zukunft auf einen günstigeren und jüngeren Kader setzen. Dabei soll der eigene Nachwuchs eine wichtige Rolle spielen.

Mit den eigenen Talenten will Hertha später Geld verdienen – wie letzten Sommer mit Ibrahim Maza (12 Mio. Euro zu Leverkusen) oder jetzt mit Kennet Eichhorn (9 Mio. Euro zu Leverkusen). Da liegt die Vermutung nah, Hertha würde vermehrt in den Nachwuchs investieren!

Die Realität sieht anders aus. Auch im Nachwuchsbereich wird gespart. Neben Athletiktrainern und Physiotherapeuten verlassen auch Trainer den Klub. BILD verrät exklusiv, welche Nachwuchstrainer gehen, neu kommen und bleiben





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