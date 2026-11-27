Hertha BSC trifft am Samstag auf Karlsruher SC. Trainer Stefan Leitl und Paul Seguin sind vereint und wollen ihre Serie mit 11 Siegen und einem Unentschieden festigen. Seguin verlängerte bis 2028.

Am Samstag steht das nächste Highlight im Kalender von Hertha BSC an, wenn der Tabellenführer im Heimspiel gegen den Karlsruher SC antritt. Das Spiel beginnt um 13 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Das Hauptziel der Berliner ist der Ausbau der aktuellen Ungeschlagen-Serie, die bereits aus elf Siegen und einem Unentschieden besteht. Die Stimmung im Verein ist hoch, da sich ein zentrales Führungspersonal nach einer langen Zeit der Trennung wieder gefunden hat.

Leitl und Seguin vereinen sich nach Jahren

Die Erfolgsgeschichte von Hertha BSC ist eng mit der Beziehung zwischen Trainer Stefan Leitl und dem Mittelfeld-Boss Paul Seguin verknüpft. Beide lernten sich zwischen 2019 und 2022 bei SpVgg Greuther Fürth kennen. In dieser Phase erlebten sie gemeinsame Höhen und Tiefen. Im Jahr 2021 stiegen sie gemeinsam in die Bundesliga auf, doch direkt im Anschluss erfolgte der Wiederabstieg. Danach trennten sich die Wege zunächst, da Stefan Leitl zu Hannover wechselte und Paul Seguin zu Union Berlin ging.

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Nach nur einem Jahr in Hannover versuchte Stefan Leitl, seinen Favoriten Paul Seguin zurückzuholen, scheiterte jedoch. Paul Seguin entschied sich im Jahr 2023 stattdessen für einen Wechsel zu Schalke 04, wo er jedoch nicht glücklich wurde. Im Sommer 2025 erlag Paul Seguin dann erneut dem Werben von Stefan Leitl und wechselte schließlich nach Berlin. Stefan Leitl resümierte die lange Reise mit den Worten, dass er Paul Seguin in Fürth hatte, ihn nach Hannover holen wollte und ihn nun in Berlin wiederbekommen hat.

Strategischer Fixpunkt mit Rekordleistungen

Paul Seguin gilt innerhalb des Kaders als unverzichtbar. Stefan Leitl bezeichnet seinen Spieler als strategischen Fixpunkt, der der Mannschaft enorme Stabilität verleiht. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten in der letzten Saison aufgrund einer komplizierten Fußverletzung hat Paul Seguin sich wieder zum verlängerten Arm des Trainers auf dem Platz entwickelt. Seine aktuelle Form wird von der Führungsebene hoch gelobt und im Spielalltag sichtbar.

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In Cottbus überzeugte Paul Seguin als bester Spieler des Spiels und erhielt dafür eine BILD-Note von 1. In diesem Spiel erzielte er ein Tor, bereitete ein weiteres vor, traf bei 94 Prozent seiner Pässe das Ziel und legte zwölf Kilometer zurück. Die gesamte Saison über hat der Mittelfeldspieler die Erwartungen voll erfüllt. Seine Passquote liegt bei einer Hertha-Bestmarke von 89 Prozent. Zudem lief er pro Spiel durchschnittlich 11,9 Kilometer, was ebenfalls ein neuer Vereinsrekord ist.

Vertragsverlängerung bis 2028 aktiviert

Die sportliche Leistung von Paul Seguin hat sich finanziell und vertraglich ausgezahlt. Sein Vertrag bei Hertha BSC wurde gerade bis zum Sommer 2028 verlängert. Diese Verlängerung war nicht selbstverständlich, sondern wurde durch eine spezifische Vertragsklausel ermöglicht. Die Klausel trat in Kraft, als Paul Seguin seinen 40. Einsatz in der Startelf absolvierte. Dies unterstreicht, wie stark die Leistungsbilanz des Spielers mit seinen Karrierebedingungen verknüpft ist.

Um das erfolgreiche Duo in der kommenden Saison weiterhin gemeinsam aufzustellen, bleibt ein Punkt offen. Stefan Leitl muss ebenfalls einen neuen Vertrag erhalten. Solange die Vertragsverlängerung des Erfolgstrainers nicht unter Dach und Fach gebracht ist, bleibt die Zukunft der Verbindung offen. Bis dahin konzentrieren sich alle Beteiligten auf das nächste Spiel gegen den Karlsruher SC.