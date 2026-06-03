Hertha BSC stellt eine komplette WM-Elf an Ex-Spielern

Während Bayern München mit 19 Spielern zur WM reist, hat Hertha BSC keinen aktiven Spieler im Turnier. Dafür stellen die Berliner stolze 11 ehemalige Herthaner, die eine komplette Startelf bilden. Von Matheus Cunha bis Haris Tabakovic - alle sind bei der WM dabei.

Die Fußball -Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht bevor und während der Rekordmeister Bayern München mit 19 Spielern vertreten ist, stellt der Zweitligist Hertha BSC keinen einzigen aktiven Spieler.

Dafür aber können die Blau-Weißen stolz auf eine beeindruckende Statistik blicken: Gleich elf ehemalige Herthaner wurden in die Kader ihrer Nationalmannschaften berufen. Diese elf Ex-Herthaner bilden eine komplette Startelf, die in der WM auf Torejagd gehen wird. Das ist eine bemerkenswerte Zahl, die zeigt, welch hohes Niveau die Spieler haben, die einst das Trikot von Hertha BSC trugen. Die Liste der Ex-Herthaner, die bei der WM dabei sind, liest sich wie ein Who-is-Who des internationalen Fußballs.

Im Sturm sind Matheus Cunha für Brasilien, Ivan Sunjic für Kroatien (zuletzt bei Paphos FC) und Haris Tabakovic für die Schweiz (aktuell bei Hoffenheim, ausgeliehen an Gladbach) am Start. Sunjic war der Spieler, der damals von Trainer Pal Dardai vom Trainingsplatz geschickt wurde mit den Worten: Geh weg, tschüss, verpiss dich! Tabakovic war Herthas Torschützenkönig mit 22 Treffern in der Saison 2023/24.

Auf den Flügeln wirbelt Dodi Lukebakio für Belgien, der von 2019 bis 2023 für Hertha spielte und nun bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Im Mittelfeld sind Ibrahim Maza für Algerien (von 2018 bis 2025 bei Hertha, nun bei Leverkusen) und Vladimir Darida für Tschechien (2015 bis 2022 bei Hertha, jetzt bei Hradec Kralove) gesetzt.

Die Defensive wird verstärkt durch Omar Alderete für Paraguay (2020 bis 2021 bei Hertha, jetzt bei Sunderland), Fredrik Bjorkan für Norwegen (2022 bis 2023 bei Hertha, jetzt bei Bodo/Glimt) und Derrick Luckassen für Ghana (2018 bis 2019 bei Hertha, jetzt bei Paphos FC). Insgesamt sind es elf ehemalige Herthaner, die bei der WM auftrumpfen wollen. Matheus Cunha, der mit Brasilien antritt, hat dabei wohl die größten Titelchancen.

Während die Ex-Herthaner auf der großen Bühne um den WM-Titel kämpfen, bleibt die aktuelle Hertha-Mannschaft in Berlin und arbeitet weiter. Auf Nachfrage der BILD-Zeitung teilte Hertha BSC mit: Nein. Die Geschäftsführung und die Verantwortlichen sind während der WM vollständig in die Arbeit bei Hertha BSC eingebunden. Das bedeutet, dass weder Geschäftsführer Peter Görlich noch Finanzchef Ralf Huschen oder andere Vereinsvertreter zur WM reisen werden.

Sie werden die Spiele ihrer ehemaligen Stars wohl vor dem Fernseher verfolgen müssen. Für die Hertha-Fans ist es dennoch ein Grund zum Stolz, dass so viele ehemalige Spieler auf höchstem Niveau vertreten sind. Es zeigt, dass Hertha BSC trotz sportlicher Rückschläge in der Vergangenheit ein guter Ausbildungsverein ist, der Spieler hervorbringt, die es bis in die Weltspitze schaffen. Die Elf der Ex-Herthaner könnte bei der WM durchaus für Überraschungen sorgen und das eine oder andere Spiel entscheiden





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Hertha BSC WM Ex-Spieler Fußball Nationalmannschaft

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