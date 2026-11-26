Hertha BSC führt die 2. Bundesliga mit elf Punkten Vorsprung. Ein detaillierter Aufstiegscheck vor dem Top-Spiel gegen Karlsruher SC im Olympiastadion.

Hertha BSC präsentiert sich aktuell in einer starken Position in der 2. Bundesliga. Knapp über ein Drittel der Spielzeit ist bereits absolviert. Dies schafft die optimale Voraussetzung für einen ehrlichen Aufstiegscheck vor dem wichtigen Spiel am kommenden Samstag. Die Berliner treffen dabei auf die Freunde vom Karlsruher SC im Olympiastadion. Der Kick beginnt um 13 Uhr und ist bei Sky zu sehen. Die Berliner stehen nach einem klaren 4:0 im Cottbus an der Spitze.

Tabellenstand und defensive Stabilität

Der Tabellenführer verfügt aktuell über elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Dieser Abstand ist beachtlich, insbesondere wenn man den großen personellen Aderlass betrachtet, den die Berliner in den letzten Monaten hinnehmen mussten. Trotzdem hat sich das Team stabilisiert und spielt nun sehr sicher. Besonders auffällig ist die Defensive der Berliner, die in der gesamten Liga als schwer zu knacken gilt.

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Bislang wurden nur neun Gegentore hinnehmen müssen. Nur der 1. FSV Mainz 05 hat genauso wenige Tore kassiert. Diese defensive Disziplin ist ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Tabellenführung. Die Spieler zeigen, dass sie trotz vieler Veränderungen im Kader eine starke Einheit bilden. Die Punkteausbeute aus den vergangenen Spielen unterstreicht diese Entwicklung eindrucksvoll.

Torvielfalt und taktische Anpassung

Die neue Hertha ist deutlich unberechenbarer geworden als in der Vorsaison. Elf verschiedene Torschützen haben bereits für das Team getroffen. Diese Streuung macht es für Gegner schwierig, die Defensive gezielt zu durchbrechen. Jeder Spieler kann in entscheidenden Momenten zum Erfolg beitragen. Dies erhöht den Druck auf die gegnerischen Abwehrreihen erheblich.

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Dennoch gibt es Bereiche, in denen die Effektivität noch gesteigert werden könnte. Nur der 1. FC Heidenheim vergab in der Liga mehr Großchancen als die Berliner. Zwölf der vierzehn verwerteten Tore wurden aus herausragenden Situationen erzielt, aber neun Großchancen wurden nicht genutzt. Diese Quote liegt bei 34 erspielten Toren und deutet auf Potenzial zur Verbesserung der Offensive hin. Mehr Umsicht bei den Abschlüssen könnte die Punkteausbeute weiter erhöhen.

Schwächen bei Standards und Führungswechsel

Bei den Defensivstandards gibt es ebenfalls Luft nach oben. Vier der neun Gegentreffer entfielen auf ruhende Bälle. Das entspricht einem Anteil von 44 Prozent. Diese Quote ist bei keiner anderen Mannschaft in der Liga so hoch. Hier muss die Defensive im Training noch präziser arbeiten. Besonders bei Eckbällen und Freistößen sind die Berliner derzeit verwundbar.

Neu in der Rolle ist Josip Brekalo. Der 28-jährige Offensivspieler hat die Kapitänsbinde von Fabian Reese übernommen. Fabian Reese ist 28 Jahre alt und spielt nun bei VfL Wolfsburg. Josip Brekalo steuert fünf Tore und sechs Vorlagen bei. Er gilt als perfekter Anführer auf dem Platz. Sein Vertrag läuft bis 2028. Das ist eine wichtige Stabilität im Kader.

TrainerGuido Leitl und Vertragsfragen

Die junge Mannschaft folgt Trainer Guido Leitl bedingungslos. Viele Reservisten wurden plötzlich zu Stammkräften. Sie wirft sich plötzlich in die Bälle des Gegners. Leitl hat das Team darauf eingeschworen, dass es nach den Star-Abgängen nur als Einheit funktioniert. Das Trainerteam ist sehr beliebt. Nach den ersten Siegen wurde es sogar zu mannschaftsinternen Abenden dazugeholt.

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Die Zukunft von Guido Leitl ist noch ungewiss. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Anfang des Jahres sollen erste Gespräche mit Hertha stattfinden. Eine Klärung ist wichtig für die Motivation. Aktuell kämpfen 15 Spieler, deren Verträge 2027 auslaufen, um ihre Zukunft. Sie geben alles im Kampf um den Aufstieg. Dies ist ein großes Plus für Hertha BSC.