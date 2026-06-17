Hertha BSC: Tjark Ernst mit Ausstiegsklausel - Drei Top-Klubs aus Europa interessiert

Nach den Abgängen von Kennet Eichhorn und Fabian Reese steht bei Hertha BSC das nächste Wechseltheater an: Torhüter Tjark Ernst. Eine Ausstiegsklausel und mehrere internationale Interessenten machen den Weg frei für einen Transfer noch in dieser Transferperiode.

Zwei Topstars sind schon weg, der dritte könnte bald folgen! Das Wunderkind Kennet Eichhorn, 16 Jahre alt, wechselte für eine Ablöse von knapp neun Millionen Euro bis 2031 zu Bayer 04 Leverkusen.

Hertha-Kapitän Fabian Reese, 28, bringt weitere acht bis neun Millionen in die klammen Kassen der Hauptstädter und hat bis 2030 beim VfL Wolfsburg unterschrieben. Nun rückt auch Torhüter Tjark Ernst, 23, immer stärker in den Fokus von mehreren Clubs. Der Top-Torwart der vergangenen Zweitligasaison ist schon länger ein begehrter Spieler. Zieht er seinem Freund Reese nach und verlässt Berlin Richtung Wolfsburg?

Ernst soll beim VW-Klub, der für den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga etwa 40 Millionen Euro an Personalkosten investieren will, bereits vorgefühlt haben. Allerdings gibt es neben den Wölfen weitere konkrete Interessenten, die den Hertha-Schlussmann umwerben. Unter diesen sollen Erstliga-Clubs aus Deutschland, England und den Niederlanden sein. Gleich drei der Bewerber sollen in der nächsten Saison für internationale Wettbewerbe qualifiziert sein.

Warum das wichtig ist: Wie von BILD berichtet, besitzt Ernst eine spezielle Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Für fünf Millionen Euro darf er wechseln, wenn der neue Club aus einer der Top-5-Ligen Europas stammt oder am internationalen Geschäft teilnimmt. Eine Frist für die Ausübung dieser Klausel gibt es den Informationen zufolge nicht. Ernst könnte also jederzeit bis zum Ende der Transferperiode am 1.

September die Klausel ziehen und gehen. Noch steht sein Wechsel nicht fest. Für Ernst selbst ist nicht primär die Ligazugehörigkeit entscheidend, sondern die sportliche Perspektive. Sein Vertrag in Berlin läuft bis Sommer 2027.

Hertha hat in der Vergangenheit Interesse an einer Verlängerung signalisiert, doch die Konkurrenz im Rennen um Ernst ist enorm





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