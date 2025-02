Hertha BSC Trainer Fiél vor dem Aus?

Nach vier Niederlagen in Folge steht Hertha BSC Cheftrainer Cristian Fiél vor dem Abschied. Die Berliner verloren ihr Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 und rutschen weiter in die Abstiegszone.

Hertha BSC steht nach der vierten Niederlage in Folge vor einem Trainerwechsel . Die Berliner verloren ihr Spiel bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (1:0) und rutschen weiter in die Abstiegszone. Für Herthas Trainer, Cristian Fiél , der seit Beginn der Saison das Team betreut, war das Spiel in Düsseldorf, wo die Berliner seit über 14 Jahren nicht gewinnen konnten, eine Art Endspiel. Der Coach hatte sein Team auf einer Position verändert und einen Turnaround gefordert.

Die Mannschaft startete zunächst eindrucksvoll und mutig. Die Gastgeber fanden von Beginn an nicht ins Spiel und ließen sich von den Berlinern kontrollieren. Fabian Reese traf in seinem 200. Zweitligaspiel in der 13. Minute mit einem Rechtsschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck und brachte Hertha in Führung. Kurz darauf hatte er sogar die Chance zum 2:0, scheiterte aber am guten Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier.In der Schlussphase des Spiels schlug dann die Stunde des eingewechselten Dzenan Pejcinovic, der an seinem 20. Geburtstag mit einem Doppelpack innerhalb weniger Minuten (55./58.) für die Wende sorgte und sein Team zum Sieg führte. Die Gäste vergaben in der Schlussphase durch Ibrahim Maza und Reese noch gute Möglichkeiten.





