Trainer Robert Leitl erwartet ein hartes Derby gegen Energie Cottbus. Bei Hertha BSC sind alle Spieler fit, wobei die Aufstellung noch offen ist.

Der Hertha BSC bereitet sich mit voller Intensität auf das kommende Derby gegen Energie Cottbus vor. Trainer Robert Leitl hat betont, dass alle Spieler spielfit sind und keine Ausfälle zu beklagen sind. Die Jungs haben in dieser Woche sensationell trainiert, was die Stimmung im Kader deutlich hebt.

Trainer Robert Leitl offen für taktische Überraschungen

Die Aufstellung für das entscheidende Spiel bleibt bis Sonntag offen. Robert Leitl hat erklärt, dass er sich bei zwei zentralen Positionen noch nicht definitiv festgelegt hat. Diese Unsicherheit ist jedoch positiv zu bewerten, da sie auf eine hohe Konkurrenz im Team und viele gute Optionen hindeutet. Die Entscheidung wird auf Basis der letzten Trainingseinheiten getroffen.

Also read Hertha BSC in Cottbus: Röber musste gehen, Hoeneß tanzte, Reese in der Klinik

Insbesondere die Besetzung des Rechtsverteidigers und die Rolle des Mittelstürmers stehen zur Disposition. Robert Leitl muss hier eine Wahl zwischen zwei potenziellen Kandidaten treffen, die beide hervorragende Leistungen zeigen. Die taktische Flexibilität ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg im Derby.

Komplett gesunde Kaderstärke und Comeback von Marton Dardai

Ein besonderer Akzent in der aktuellen Situation ist das Comeback von Marton Dardai. Der 24-jährige Ungarn-Nationalspieler hat keine Schmerzen mehr am Schambein und kann wieder voll eingesetzt werden. Robert Leitl hat Marton Dardai ein riesiges Kompliment gemacht, was die Investition und den Willen zur schnellen Rückkehr betrifft. Diese Meldung stärkt das Vertrauen in die Tiefen des Kaders erheblich.

Advertisement

Die Abwesenheit von Verletzungen ist im Profisport ein entscheidender Faktor für die Stabilität der Leistung. Hertha BSC profitiert nun von der Tatsache, dass alle verfügbaren Spieler zur Verfügung stehen. Dies gibt dem Trainerstab mehr Freiheitsgrade in der Taktikwahl und ermöglicht es, die Formkurve der letzten Trainingstage optimal in ein Spiel zu übertragen.

Taktische Unsicherheit bei Verteidigung und Sturm

Bei der Position des Rechtsverteidigers stehen Deyovaisio Zeefuik und Julian Eitschberger zur Auswahl. Beide Spieler haben in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt und verdienen eine Chance. Robert Leitl wird die individuellen Stärken gegen die taktischen Anforderungen des Gegners abwiegen. Die Entscheidung fällt erst kurz vor Spielbeginn.

Ebenso offen ist die Frage nach dem Mittelstürmer. Sebastian Grönning und Gustaf Nilsson liegen im Rennen um die Startelf. Beide haben sich im Training bewährt und zeigen eine gute Form. Robert Leitl wird die Dynamik und die Passungenauigkeiten des Gegners analysieren, um die passendste Kombination zu finden. Diese taktische Unsicherheit kann auch den Gegner verunsichern.

Erfolgsserie gegen Energie Cottbus verteidigen

Hertha BSC möchte die aktuelle Erfolgsserie mit zehn Zweitligasiegen und einem Unentschieden gegen Energie Cottbus ausbauen. Robert Leitl warnt jedoch vor Selbstzufriedenheit. Das Derby gilt als richtig schwieriges Spiel, bei dem jede Minute umkämpft sein wird. Die Berliner sind jedoch bereit und haben große Lust auf das Duell.

Advertisement

Das Ziel ist klar: Zeigt Hertha BSC eine gute Leistung, ist ein Punktgewinn auch gegen den direkten Kontrahenten machbar. Die Motivation im Team ist hoch, und die Fans freuen sich auf ein spannendes Derby. Robert Leitl betont die Notwendigkeit, sich mental und physisch optimal einzustellen. Der Wille zum Sieg ist bei allen Spielern spürbar.

Die Atmosphäre in der Stadt wird durch das Derby zusätzlich angeheizt. Kein Hertha-Fan hat etwas gegen die Herausforderung, da sie die Chance auf weitere Punkte bietet. Die combination aus fehlenden Ausfällen, taktischer Flexibilität und hoher Motivation macht die Voraussetzungen für das Spiel außergewöhnlich gut. Robert Leitl und sein Team sehen der kommenden Woche mit Zuversicht entgegen.