Hertha BSC trennt sich von Trainer Cristian Fiél nach vier Niederlagen in Folge. Stefan Leitl soll den Verein übernehmen.

Sonntagsmittag vermeldete Sky die Trennung von Hertha BSC von Trainer Cristian Fiél (44). Der 1:2-Auswärtsverlust bei Fortuna Düsseldorf am späten Sonnabend war die vierte Niederlage in Folge für den Hauptstadtklub. Es war die elfte Saisonpleite für Hertha, die damit auf Platz 13 der Tabelle steht. Mit 25 Punkten hat der Berliner Verein nur noch einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

Die Verantwortlichen sahen sich durch die düstere Entwicklung der Mannschaft gezwungen, tätig zu werden. Fiél, für den das Spiel in Düsseldorf ein Schicksalsspiel war, ahnte bereits in den Katakomben der Merkur Spiel-Arena, welche Konsequenzen die erneute Niederlage für ihn hätte. „Wenn du vier Spiele in Folge verlierst, hast du nicht mehr viele Argumente auf deiner Seite“, so der 44-Jährige selbst. Der elfte Trainerwechsel seit Sommer 2019, seit fast sechs Jahren, ist nun eine Tatsache. Laut Sky-Informationen soll Stefan Leitl den Verein übernehmen. Der 47-Jährige war in der Winterpause bei Hannover 96 entlassen worden und könnte bereits am kommenden Freitag gegen den 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr, Sky) an der Seitenlinie stehen.





