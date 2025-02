Hertha BSC trennt sich von Trainer Cristian Fiél

Der Berliner Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Cristian Fiél getrennt. Nach einer Serie von Pleiten und nur einem Sieg aus den letzten neun Spielen ist der Kredit des Spaniers in Berlin aufgebraucht. Stefan Leitl soll als neuer Trainer folgen.

Der Berliner Fußball -Zweitligist Hertha BSC hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Cristian Fiél getrennt. Laut Sky-Berichten soll Stefan Leitl (47) Fiél als Nachfolger übernehmen. Leitl, ein ehemaliger Trainer von Hannover 96, stand bereits vor Beginn der Saison auf Herthas Wunschzettel. Besonders Zecke Neuendorf, ein wichtiger Entscheidungsträger bei Hertha, pflegt ein gutes Verhältnis zu Leitl. Wie BILD berichtet, gab es bereits erste Kontaktversuche.

Leitls Co-Trainer wäre der ehemalige Hertha-Verteidiger Andre Mijatović. Leitls Vertrag bei Hannover 96 wurde nach seiner Entlassung noch nicht aufgelöst. Laut BILD-Informationen würde ein Wechsel zu Hertha etwa 200.000 Euro Ablöse kosten. Am Samstagabend, nach der vierten Ligader Niederlage in Folge und nur einem Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen, trafen sich die Hertha-Bosse im Hotel INNSiDE by Meliá Düsseldorf zu einem Krisengespräch. Geschäftsführer Thomas Herrich, Sportdirektor Benjamin Weber und Zecke Neuendorf (Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich) waren sich bereits einig: Fiél, der 11 von 22 Ligaspielen verlor, musste gehen. Sportdirektor Benjamin Weber deutete die Trennung bereits direkt nach dem Spiel an: „Wir haben wieder unglücklich verloren. Am Ende ist Fußball – so hart es klingt – aber ein Ergebnissport. Wir haben in der Rückrunde vier von fünf Spielen verloren. Es passt alles zur Situation. Im Moment läuft nicht viel für uns. Wir fahren jetzt nach Hause und dann schauen wir weiter.“ Auf die Frage, ob intern ein Endspiel für Fiél deklariert worden war und nur ein Sieg die Fortsetzung bedeutet hätte, antwortete Weber vielsagend: „Kein Kommentar!“ Es war kein erneutes Bekenntnis mehr für Hertha-Trainer Fiél, der erst im Sommer für 400.000 Euro aus Nürnberg bis 2026 verpflichtet worden war. Als Nachfolger von Pal Dardai sollte er für neuen Offensiv-Fußball sorgen und zum Aufstieg in die Bundesliga führen. Doch die bittere Realität sieht anders aus: Hertha ist nur noch fünf Punkte von Relegationsplatz 16 entfernt, der Abstieg in die 3. Liga droht. Nach vier Pleiten in Folge und insgesamt sieben Heimniederlagen war das Vertrauen in den spanischen Trainer (der gerne wie Vorbild Pep Guardiola spielen lassen will) bei Fans und Hertha-Bossen erschüttert. Der Trainer wirkte kraftlos und resigniert. Er wusste: „Wenn die Ergebnisse so sind, hilft es auch nicht, dass die Mannschaft auf dem Platz lebt. Die Ergebnisse sind entscheidend. Da habe ich nicht viele Argumente!





