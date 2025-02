Hertha BSC trennt sich von Trainer Cristian Fiel

Nach der Enttäuschung in der zweiten Bundesliga hat Hertha BSC Trainer Cristian Fiel entlassen. Der Schritt war erwartet, kaschiert aber eher die Probleme des Vereins.

Hertha BSC enttäuscht in der 2. Bundesliga komplett. Nach dem 1:2 in Düsseldorf musste Trainer Cristian Fiel seinen Posten verlassen. Es ist der branchenübliche und auch gerechtfertigte Schritt, aber nicht viel mehr als der Versuch, diverse Baustellen zu kaschieren. Ein Kommentar.Fiel lieferte aus rein sportlicher Perspektive wenig Pluspunkte für einen Verbleib. Er hielt konsequent an seinem System fest, konnte sein Spiel nicht flexibel umstellen, als es erforderlich war.

Er impfte seiner Mannschaft die Ballbesitz-Philosophie ein, ohne ihr einen Auftrag zu geben, was sie mit der Kugel anstellen soll. Er schaffte es nicht, Konstanz in die Leistungen zu bringen - außer zum Ende der Amtszeit, als die 'Alte Dame' konstant nicht punktete. Schwächen bei Standards zogen sich wie ein roter Faden durch die komplette Saison. Offensiv agierten die Blau-Weißen planlos, sobald der gegnerische Strafraum in Reichweite war. Defensiv gab es zu viele individuelle Fehler, um eine ernstzunehmende Rolle in dieser Liga zu spielen. Manchmal wirkte es so, als würden die Berliner nicht wissen, was es braucht, um im deutschen Unterhaus zu bestehen.Siege gegen Münster (1:2), Ulm (2:2) oder auch Regensburg (0:2) blieben nicht etwa aus, weil der Gegner den Hauptstadtklub an die Wand spielte. Vielmehr hatte man den Eindruck, Hertha BSC würde sich darauf verlassen, dass die individuelle Qualität allein schon reichen wird, um zu punkten bzw. zu siegen - und wurde oft genug eines Besseren belehrt. Denn diese 2. Bundesliga verzeiht keine Unkonzentriertheiten, keine Spiele mit angezogener Handbremse, keinen fehlenden Willen. Dann frisst sie dich auf. Fiel, der vor der Saison als ausdrücklicher Wunschkandidat der Bosse um Benjamin Weber und Andreas 'Zecke' Neuendorf galt, kostete 400.000 Euro. Viel Geld für einen Trainer, wenn man wie Hertha eigentlich keines hat. Denn weder auf den Abgang von Marc-Oliver Kempf noch auf den von Haris Tabakovic konnte der Hauptstadtklub reagieren. Verkaufen musste man sie trotzdem, Stichwort finanzielle Schieflage





