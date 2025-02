Hertha BSC trennt sich von Trainer Sandro Schwarz

Nach der erneuten Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf hat der Zweitligist Hertha BSC Trainer Sandro Schwarz freigestellt. Der Nachfolger ist noch nicht offiziell bekannt.

Hertha BSC hat nach der erneuten Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf Konsequenzen gezogen und Trainer Sandro Schwarz freigestellt. Der 44-Jährige war erst im Sommer nach Berlin gekommen und hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Wer Schwarz Nachfolger wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Der Klub teilte mit, dass er in Kürze darüber informieren werde. Im Laufe des Sonntags hatte der Fernsehsender Sky berichtet, dass Stefan Leitl, 47, neuer Trainer von Hertha BSC werden soll.

Leitl war seinerseits erst nach der Hinrunde beim Ligakonkurrenten Hannover 96 entlassen worden. Die Verhandlungen mit ihm und seinem Co-Trainer, Herthas früherem Mannschaftskapitän Da Leitl allerdings noch bei Hannover 96 unter Vertrag steht, muss Hertha möglicherweise seine Ablöse zahlen. Die Zeit drängt. Bereits am Freitagabend steht für die Berliner gegen den 1. FC Nürnberg das nächste Spiel an. Die Niederlage in Düsseldorf war die vierte im fünften Rückrundenspiel. Von den 22 Saisonspielen unter dem Spanier hat Herthas Mannschaft 11 verloren, jedes zweite also. Eigentlich hatten die Berliner, die trotz ihrer schwierigen finanziellen Situation immer noch einen der teuersten Kader der Zweiten Liga unterhalten, nach der Winterpause noch einmal in dem Kampf um den Aufstieg eingreifen wollen. Inzwischen aber ist der Abstand zur Abstiegszone deutlich kleiner als zu den Aufstiegsrängen: Nur noch fünf Punkte sind es zum Relegationsplatz 16. Obwohl der Klub wegen der weiterhin angespannten Finanzlage zum Sparen gezwungen ist, hat er sich Fiéls Verpflichtung im Sommer eine halbe Million Euro Ablöse an seinen vorherigen Arbeitgeber, den 1. FC Nürnberg, kosten lassen. Für sämtliche neue Spieler hat Hertha nur unwesentlich mehr ausgegeben. Doch letztlich konnte die Mannschaft die Idee seines Trainers nur phasenweise in die Tat umsetzen. In Düsseldorf, bei seinem letzten Spiel an der Seitenlinie, dominierten die Gäste vor der Pause das Geschehen, versäumte es allerdings mehr als nur einen Ein-Tore-Vorsprung herauszuspielen. In der zweiten Halbzeit drehten die Düsseldorfer die Partie mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten. Mit Sportdirektor Benjamin Weber und Andreas „Zecke“ Neuendorf, dem Leiter Lizenzspielerabteilung und Akademie, besaß Fiél bis zuletzt gewichtige Fürsprecher in Herthas Führung. Zudem hatte er als Trainer unter großem Verletzungspech zu leiden. Fabian Reese zum Beispiel, in der Vorsaisonstand fast die komplette Hinrunde über nicht zur Verfügung. Und trotzdem: Nach der Niederlage in Düsseldorf war die Entscheidung gegen Fiél wohl unausweichlich





