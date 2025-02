Hertha BSC trennt sich von Trainer Sandro Schwarz

Der Berliner Fußballverein Hertha BSC hat sich nach einer Serie von enttäuschenden Ergebnissen von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Schwarz hatte den Posten im Sommer von Pal Dardai übernommen, doch konnte die Mannschaft unter seiner Leitung nicht die erhofften Erfolge erzielen. Die Nachfolge des 44-Jährigen ist noch offen.

Der 1. FC Köln kämpfte sich in einem spannenden DFB-Pokal-Achtelfinalspiel mit zehn Mann gegen Hertha BSC ins Viertelfinale. Die Entscheidung fiel mit einem Elfmeter von Dejan Ljubicic in der Nachspielzeit. Sport direktor Benjamin Weber betonte, dass es sich um eine schwierige Entscheidung gehandelt habe. Die Nachfolge des entlassenen Trainers Sandro Schwarz wurde noch nicht bekannt gegeben.

Der Berliner Verein befindet sich seit Dezember in einer Krise und rutschte von einem aussichtsreichen sechsten Platz mit nur zwei Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz auf den 13. Platz ab. Die Mannschaft konnte trotz der Ambitionen auf dominanten Ballbesitzfußball keine Fortschritte erzielen. Ein Tiefpunkt unter Schwarz, der den Posten erst im Sommer übernommen hat, war die desaströse 0:2-Niederlage beim Tabellenletzten Jahn Regensburg Anfang des Monats. Hertha BSC verabschiedet sich damit vorerst aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze. Der Hamburger SV dagegen grüßt von der Tabellenspitze nach einem turbulenten 3:2 in Berlin. Sandro Schwarz sollte die Mannschaft weiterentwickeln. Die Berliner hatten angeblich dem 1. FC Nürnberg eine sechsstellige Summe gezahlt, um den Trainer ins Westend zu locken. Schwarz hatte einen Vertrag bis Mitte 2026 erhalten. Auf dem Papier verfügt Hertha über einen der besten Kader der zweiten Liga, trotz der finanziell bedingten Abgänge von Marc Kempf und Haris Tabakovic im Sommer. Verletzungen und Ausfälle machten den Berlinern jedoch zu schaffen. Allen voran fehlte Fabian Reese monatelang, gegen Kaiserslautern hatte er das erste Mal in dieser Saison durchgespielt. Einen dringend benötigten Angreifer konnte der Klub aus wirtschaftlichen Gründen im Winter nicht verpflichten. Hertha will nicht nur den Berliner Weg weitergehen, den der vor gut einem Jahr ausgerufen hatte, Hertha muss es. Seit 2015 verschliss der Klub eine Reihe von Trainern, gleich dreimal in dieser Zeit musste allein Pal Dardai ran.





