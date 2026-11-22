Hertha BSC reist als ungeschlagener Tabellenführer zu Energie Cottbus. Am Sonntag, dem 2. Februar 2025, kommt es zur Revanche im Zweitliga-Aufwärtskampf. Alle Details zur Partie.

Hertha BSC und Energie Cottbus treffen am Sonntag, dem 2. Februar 2025, in der zweiten Liga aufeinander. Der Berliner Verein reist als ungeschlagener Tabellenführer in die Lausitz, wo Energie Cottbus um den Klassenerhalt kämpft. Die Partie beginnt um 13:30 Uhr, die Live-Übertragung startet 30 Minuten früher. Ein Free-TV-Signal steht den Zuschauern leider nicht zur Verfügung.

Historisches Wiedersehen nach 13 Jahren Pause

Es ist exakt 13 Jahre her, seit beide Traditionsvereine das letzte Pflichtspiel gegen einander bestritten haben. Nun begegnen sie sich erneut in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Für Claus-Dieter Wollitz, den 61-jährigen Trainer von Energie Cottbus, ist diese Konstellation eine besondere Herausforderung. Er weiß um die Bedeutung des Aufeinandertreffens mit dem Hauptstadt-Club. Der Tabellenführer verfügt über volles Momentum, weshalb Cottbus lernen muss, jede Partie mit dieser Intensität zu betrachten.

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Stefan Leitl, der 49-jährige Cheftrainer von Hertha BSC, zeigt sich nach zehn Siegen in elf Spielen motiviert. Er erwartet eine heiße Atmosphäre im Stadion, die als Energiequelle dient. Die Spieler freuen sich auf die Reise in die Lausitz. Die Stimmung im Hertha-Lager ist hervorragend, da der Verein den besten Zweitligastart aller Zeiten absolviert hat. Die Fans träumen bereits von 100 Punkten in dieser Saison.

Fitness und taktische Anpassung als Schlüssel

Bei Hertha BSC sind alle Spieler verletzungsfit, was den Aufstiegswillen unterstreicht. Zuletzt konnte man das Spitzenspiel gegen Wolfsburg gewinnen. Fabian Reese, 28 Jahre alt, war Teil dieses Erfolges. Stefan Leitl plant, die aktuelle Erfolgswelle bis nach Cottbus zu retten. Dennoch warnt er vor der Gegnerstärke. Energie Cottbus hat sich sehr schnell an die Anforderungen der zweiten Liga adaptiert und zeigt konstant gute Leistungen.

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Leitl betont, dass sich Hertha auf ein sehr schweres Spiel einstellen muss. Trotz der Dominanz in der Tabelle erwartet der Coach keinen leichten Trip. Er drückt die Vorfreude auf die anstehende Aufgabe aus, da die nächste Etappe im Aufstiegsrennen nun beginnt. Die mentale Einstellung der Hertha-Spieler ist dabei entscheidend für den weiteren Verlauf.

Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation

Der Ausgang dieses Duells könnte die Tabelle signifikant verschieben. Wenn Hertha BSC den Sieg gelingt, festigt man die Tabellenführung und baut auf den Aufstiegsmodus auf. Energie Cottbus hat das Potenzial, als erstes Team in dieser Saison die Alte Dame zu bezwingen. Ein solcher Erfolg wäre historisch und sportlich enorm wertvoll für die Lausitzer, die verzweifelt nach Punkten suchen.

Für die Anhänger beider Vereine ist dieser Tag von großer emotionaler Bedeutung. Die Lausitzer wollen beweisen, dass sie gegen den Favoriten bestehen können. Hertha BSC muss beweisen, dass die Serie anhält und keine Schwächephase eintreten wird. Die Medien haben alle relevanten Infos vor der Partie zusammengetragen, um die Fans umfassend zu informieren.