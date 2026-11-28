Hertha BSC gewinnt mit 4:0 gegen Karlsruher SC und überwintert als Führender der 2. Bundesliga. Brekalo und Grönning treffen doppelt.

Hertha BSC hat die erste Saisonphase in der 2. Bundesliga mit einer klaren Machtdemonstration abgeschlossen und feiert den Status als Tabellenführer zum Winterstopp. Die Mannschaft um Trainer Stefan Leitl besiegte den Karlsruher SC am Samstag mit einem deutlichen 4:0 (1:0) und sicherte sich damit den zwölften Sieg in der dreizehnten Partie der Saison. Diese Dominanz unterstreicht die starke Formkurve des Vereins aus Berlin.

Starke Torschützenleistungen

Die beiden Kapitän Josip Brekalo und Sebastian Grönning sorgten als zentrale Akteure für den Erfolg. Brekalo erzielte die Führung in der zehnten Minute und verdoppelte den Vorsatz in der sechsten Minute nach der Pause. Sebastian Grönning nutzte zwei weitere Chancen in der vierzigsten und der siebzigsten Minute, um das Ergebnis auf 4:0 zu beenden. Diese Tore legten das Fundament für den klaren Sieg vor dem wichtigen Pokalspiel gegen Rekordmeister Bayern München am kommenden Dienstag.

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Taktische Details des Spiels

Das Spiel begann temporeich, wobei der KSC trotz des frühen Ausfalls von Abwehrspieler Sandro Tremoulet gut startete. Kevin Wiethaup scheiterte aus der Distanz knapp. Hertha setzte sich zunehmend in der Hälfte des Gegners fest, fand aber kaum Lücken in der defensiv gut gestaffelten Ordnung der Gäste. Marvin Wanitzek scheiterte mit einem Schuss aus rund fünfundzwanzig Metern an der Latte. Erst eine schnelle Umschaltaktion brachte Hertha in Front.

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Folgen für die Liga

Der Sieg festigte die Position von Hertha BSC an der Tabellenspitze. Andere Ergebnisse beeinflussten die Konkurrenz: Holstein Kiel gewann mit 3:0 gegen Pfalz, was den ersten Sieg unter Trainer Mitch Kniat bedeutete. St. Pauli verlor überraschend mit 1:2 gegen Dresden, was den Abstand zu Hertha verkürzte. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Meisterschaftsrunde hart umkämpft bleibt und keine Mannschaft ihre Dominanz allein behaupten kann.