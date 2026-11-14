Hertha BSC: Unbeatsame Führung, schwarze Zahlen und wirtschaftliche Herausforderungen

Hertha BSC feiert Harmonie und finanzielle Stabilisierung. U-15 gewinnt Pokal, Finanzchef Huschen meldet Gewinn von 1,15 Mio Euro bei Rekordumsatz von 106,2 Mio Euro an.

Hertha BSC feierte am Samstag eine außergewöhnliche Mitgliederversammlung in der Halle 21a der Messe Berlin, bei der sich der Verein von einer harmonischen Seite zeigte. Präsident Ludwig Drescher endete seine Rede nach knapp 25 Minuten mit der Aufforderung an die 1000 anwesenden Mitglieder, die Euphorie zu genießen. Es war eine Versammlung, bei der es ausnahmsweise kaum etwas zu meckern gab, während die erste Mannschaft die Tabelle der 2. Liga weiterhin ungeschlagen anführt. Die Frauenmannschaft belegt als Aufsteiger Platz drei, und auch die wirtschaftliche Lage hat sich entspannt, wie Finanzgeschäftsführer Maximilian Huschen bestätigte.

Finanzbericht 2025/26: Positives Ergebnis und Rekordumsatz

Maximilian Huschen konnte für das Geschäftsjahr 2025/26 erstmals seit 2019 wieder einen positiven Jahresüberschuss verkünden. Das Ergebnis belief sich auf einen Plus von 1,15 Millionen Euro, was einen deutlichen Unterschied zu den Vorjahren darstellt. Der prozentual größte Anteil am gesamten Rekordumsatz von 106,2 Millionen Euro entfiel jedoch auf die Transfereinnahmen. Diese beliefen sich auf 23,8 Millionen Euro, was einem Anteil von 26,4 Prozent entspricht. Huschen warnte jedoch davor, diese Einnahmen als dauerhaft anzusehen. Er betonte, dass solche Transfereinnahmen nicht jedes Jahr in dieser Höhe möglich seien und warnte vor einer falschen Erwartungshaltung bei den Fans.

Das negative Eigenkapital ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, liegt aber immer noch bei 37,2 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 38,4 Millionen Euro, was eine marginale Verbesserung darstellt. Auch die Verbindlichkeiten haben leicht zugenommen und belaufen sich nun auf 54 Millionen Euro, nach 51 Millionen Euro im Vorjahr. Huschen klärte auf, dass die tatsächliche Finanzverschuldung bei rund 40 Millionen Euro liegt. Diese Differenz zwischen offiziellen Verbindlichkeiten und der tatsächlichen Schuldensumme ist für die Bewertung der finanziellen Stabilität des Vereins wichtig. Huschen kündigte an, dass Hertha BSC den strikten Sparkurs fortsetzen wird, um in Zukunft Jahr für Jahr stabile Gewinne zu erzielen.

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Präsident Drescher und die lange Reise zur Wirtschaftlichkeit

Ludwig Drescher erklärte, dass Hertha BSC wirtschaftlich auf dem richtigen Weg sei, betonte aber, dass der Anfang nur gemacht worden sei. Der Weg zur vollständigen finanziellen Unabhängigkeit sei noch sehr lang. Drescher verwies darauf, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen weiterhin groß seien und der Verein nicht in Illusionen versinken dürfe. Er forderte die Mitglieder auf, sich nicht von der aktuellen sportlichen Euphorie blenden zu lassen. Der Präsident verglich die aktuelle Situation mit einem Prozess, der Geduld und Durchhaltevermögen erfordert. Er versicherte, dass das Management die Lage im Blick behalte und strategisch plane, um den Verein langfristig auf soliden Beinen zu stellen.

Die wirtschaftliche Talsohle wurde nach Aussage des Managements bereits durchschritten. Dies bedeutet, dass die schlimmsten Phase der Sanierung hinter der Vergangenheit liegen. Dennoch bleibt die Aufgabe der Konsolidierung komplex und erfordert fortlaufende Anstrengungen. Drescher betonte, dass die Harmonie im Verein spürbar sei, aber die harte Arbeit in den Hintergrundbereichen weitergeht. Die Transparenz gegenüber den Mitgliedern soll dabei eine zentrale Rolle spielen, um Vertrauen in die künftige Entwicklung zu stärken.

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Sportliche Erfolge und Ehrungen der U-15-Mädchen

Ein erster Ausbruch der guten Laune ereignete sich nach etwas mehr als einer halben Stunde, als die U-15-Mädchen der Herrenmannschaft auf die Bühne gerufen wurden. Die Vizepräsidentin Anneliese Noske verkündete stolz, dass die Nachwuchsmannschaft Berliner Pokalsiegerinnen geworden sei. Im Finale hatte man den Lokalrivalen Union Berlin besiegt. Die Mitglieder in der Halle sprangen von ihren Sitzen empor und johlen vor Freude. Dieser Erfolg unterstreicht die Bedeutung der Jugendarbeit und zeigt, dass die Leistungskultur im Verein auch in den Nachwuchsbereichen Früchte trägt. Der Sieg gegen Union Berlin ist ein besonderes Highlight, da es sich um einen direkten Vergleich mit einem Konkurrenten im Berliner Fußball handelt.

Ludwig Drescher erklärte den anwesenden Mitgliedern, dass die aktuelle Entwicklung rund um Hertha BSC etwas Besonderes sei. Er bezeichnete die Mitgliederversammlung als Moment der Harmonie, der an diesem Tag weder durch Wahlen noch durch kontroverse Satzungsänderungsanträge getrübt wurde. Ein Antrag, die Hertha-Fahne in die Satzung aufzunehmen und auf der offiziellen Spielkleidung festzuschreiben, wurde mit deutlicher Mehrheit gebilligt. Nur drei Mitglieder stimmten dagegen. Bei der Aussprache zu den Berichten der Vereinsgremien meldete sich lediglich ein einzelnes Mitglied zu Wort. Dieses Schweigen wurde als Zeichen der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Führung und der sportlichen Ausrichtung gewertet.

Kulturwandel unter Peter Görlich und Rolle des Investors A-Cap

Der Geschäftsführer Peter Görlich kündigte an, den Weg der Leistungskultur weiter konsequent zu beschreiten. Er verwies auf die aktuelle sportliche Situation und betonte, dass maximale Ambition bedeuten könne, dass man Schmerz in Kauf nehmen müsse. Görlich sagte, dass die schmerzlichen Einschnitte noch nicht zu Ende seien und dass sich der Verein weiter transformieren müsse. Der als Präsident Ludwig Drescher ausgerufene Berliner Weg werde nicht verlassen, aber er werde gegenwärtstauglich gemacht. Görlich betonte, dass dieser Transformationsprozess nicht mit einem Fingerschnipsen geschehen könne, aber er habe großen Ehrgeiz und Motivation für diese Aufgabe.

In puncto Investor berichtete Präsident Ludwig Drescher wenig Neues über die Zusammenarbeit mit A-Cap. Der Verein befinde sich mit dem Anteilseigner in einem wirklich guten und konstruktiven Austausch. Drescher schätzte ein, dass dieser Austausch wahrscheinlich so gut und intensiv sei wie noch nie mit diesem Investor. Gleichzeitig warnte er vor Illusionen, da es sich um eine Beziehung auf Zeit handle. A-Cap werde seine Anteile irgendwann veräußern, aber Hertha BSC werde dann ein ordentliches Wörtchen mitreden. Drescher versicherte, dass Sorge dafür getragen werde, dass der Verein nicht in falsche Hände gerate und die Interessen der Fans geschützt würden.