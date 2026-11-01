Hertha BSC: Unbesiegte Serie und Tabellenführung in der 2. Liga

Hertha BSC dominiert die 2. Liga mit einer langen ungeschlagenen Serie. Nach dem 3:0-Sieg in Kaiserslautern marschiert der Zweitliga-Spitzenreiter weiter auf Rekordjagd.

Hertha BSC präsentiert sich als dominierende Kraft in der zweiten deutschen Fußballliga. Nach einem überzeugenden 3:0-Sieg im Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat der Berliner Verein seinen Vorsprung auf den vierten Platz verdoppelt. Mit zehn Punkten Abstand nach nur zehn Spieltagen wirkt der Aufstieg in die Bundesliga wie eine logische Konsequenz dieser Leistung.

Ungeschlagene Serie bricht Rekorde

Insgesamt konnte in den letzten zwanzig Spielen, zu denen acht Testspiele, zehn Zweitligabegegnungen und zwei Pokalpartien zählen, kein Gegner die Berliner bezwingen. Damit stellt Hertha den Zweitliga-Startrekord aus der Saison 1978 bis 1979 von Bayer Leverkusen ein. Dieser bestand aus neun Siegen und einem Unentschieden. Die Mannschaft zeigt dabei eine kontinuierliche Leistungssteigerung, die selbst Experten überrascht.

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Teamgeist überwindet Kaderverluste

Die Transformation vom finanzschwachen Klub zur Siegmaschine ist bemerkenswert. Geschäftsführer Peter Görlich hat einen gesundenden Schrumpfungsprozess eingeleitet, der den Kaderwert von 62,3 Millionen Euro auf aktuell 32,38 Millionen Euro sinken ließ. Trotz des Verlusts wichtiger Spieler wie Fabian Reese, Kenneth Eichhorn, Michael Cuisance und Marten Winkler hat sich der Teamgeist gestärkt. Viele Experten hatten vor Saisonbeginn kritisch reagiert, doch diese Kritik hat den Zusammenhalt im Verein gefestigt.

Spieler loben taktische Disziplin

Mittelfeldstratege Paul Seguin betont die Bedeutung der täglichen Arbeit im Training. Er erklärt, dass das Team stets Lösungen parat hat und keine Selbstzufriedenheit aufkommen lässt. Auch Torwart Marius Gersbeck sowie die Verteidiger Linus Gechter und Niklas Kolbe stehen in Topform und ließen in den letzten vier Spielen kein Gegentor zu. Diese defensive Stabilität gibt den Angreifern Freiheit.

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Grönning beendet Torflaute

Sebastian Grönning traf doppelt in Kaiserslautern und beendete damit seine eigene Torflaute. Der Däne hatte zuletzt am zweiten Spieltag getroffen, doch er vertraute auf seine Fähigkeiten. Linksverteidiger Mads Pedersen bereitete beide Treffer vor und lobt den überragenden Torhüter. Er erklärt, dass dies den Verteidigern hilft, mutiger nach vorne zu gehen. Wenn ein Fehler passiert, stehen zehn andere Spieler bereit, um diesen zu korrigieren.

Tradition und Fokus auf Wolfsburg

Nach jedem Auswärtssieg trifft sich die Mannschaft zum Döneressen in Charlottenburg. Diese Tradition festigt den Zusammenhalt. Trainer Stefan Leitl warnt jedoch vor Übermut. Er verweist darauf, dass man nicht durch die Liga rauschen darf, sondern jede Partie hart erkämpft werden muss. Das nächste große Spiel steht am Samstag im Olympiastadion gegen den VfL Wolfsburg. Dort tritt Ex-Hertha-Kapitän Fabian Reese an. Bis dahin singen die Fans weiterhin ihren neuen Hit über die ungeschlagene Saison und hundert Punkte.