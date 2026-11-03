Hertha BSC und VfL Wolfsburg: Fabian Reese kehrt ins Olympiastadion zurück

Der Ex-Kapitän von Hertha BSC, Fabian Reese, kehrt am Samstag als Spieler des VfL Wolfsburg zum Topspiel der 2. Liga zurück. Der Verein bezieht klare Position zu Sicherheit und Fans.

Am kommenden Samstag findet im Olympiastadion ein hochkarätiges Duell der 2. Bundesliga statt. Der Tabellenführer Hertha BSC empfängt den drittplatzierten VfL Wolfsburg. Im Mittelpunkt des Spiels steht der Wiedersehensmoment mit Fabian Reese. Der 28-jährige Mittelfeldspieler war bis vor Kurzem noch Kapitän der Berliner und hat im Sommer den Verein gewechselt.

Transfer und finanzielle Hintergründe des Wechsels

Fabian Reese wechselte im Sommer für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro zum VW-Klub VfL Wolfsburg. Seitdem ist der Ex-Profi zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt, die von Teilen der Fanszene ausgehen. Bei Hertha BSC wird der Wechsel dennoch als positive Entwicklung betrachtet. Für den Verein war der Transfer im Sommer ein wichtiger Baustein im Rahmen der Lizenzierung für die laufende Saison.

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Reese hat nach drei Jahren bei Hertha BSC eine beeindruckende Statistik vorzuweisen. Aktuell ist er mit fünf Toren und sieben Vorlagen der Topscorer der gesamten 2. Liga für Wolfsburg. Diese statistischen Erfolge unterstreichen die sportliche Qualität des Spielers, der nun als Gegner zurückkehrt.

Klare Haltung des Vereinsführung zu Fans und Sicherheit

Die Geschäftsführung von Hertha BSC hat sich deutlich zur Situation positioniert. Geschäftsführer Dr. Peter Görlich betonte mehrfach, dass sich Reese über drei Jahre hinweg stets in den Dienst des Vereins gestellt hat. Aus Sicht von Hertha BSC hat er sich die Form der aktuellen Reaktionen nicht verdient. Der Verein wünscht sich, dass Fabian bei seiner Rückkehr den Respekt erfährt, den er sich erarbeitet hat.

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Persönliche Beleidigungen, Anfeindungen und insbesondere Drohungen werden ausdrücklich verurteilt. Hertha BSC ist der Auffassung, dass solches Verhalten jede Grenze eines respektvollen Umgangs überschreitet. Die Sicherheit aller Beteiligten hat bei den Heimspielen höchste Priorität. Dies ist fester Bestandteil der regulären Spieltagsorganisation und der entsprechenden Sicherheitsabstimmungen.

Keine gesonderten Abschiedszeremonien geplant

Eine wertschätzende Abschiedskultur ist ein wichtiger Bestandteil des Selbstverständnisses von Hertha BSC. Der Verein kennt die Verdienste von Fabian Reese und wird dieser Wertschätzung Rechnung tragen. Konkret geplante Abschiedsfeierlichkeiten wie bei Ex-Profi Leon Jensen im Spiel gegen Arminia Bielefeld gibt es jedoch nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine weiteren Details zu einer solchen Veranstaltung genannt werden.

Auch einen gesonderten Austausch mit der Fanszene plant der Verein nicht. Die Haltung ist klar kommuniziert und hat sich nicht geändert. Während Reese seine Social-Media-Accounts wegen schlimmster Drohungen und Beleidigungen hatte schließen müssen, bleibt der Verein bei seiner Linie. Es werden keine weiteren öffentlichen Statements zu diesem Thema erfolgen, da die Sicherheit im Stadion im Vordergrund steht.

Ob die wütenden Fans durch die klare Positionierung des Vereins verstummen, bleibt abzuwarten. Das Spiel selbst wird jedoch im Zeichen der sportlichen Konkurrenz stehen. Beide Mannschaften kämpfen um wichtige Punkte in der Tabelle. Hertha BSC möchte als Tabellenführer seine Position verteidigen, während der VfL Wolfsburg nach oben strebt.