Hertha BSC Verliert nach Führung in Düsseldorf - Fiëls Zukunft Unsicher

Hertha BSC verliert mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf nach einer Führung. Trainer Cristian Fiél steht unter Druck, da die Mannschaft in der Krise steckt.

Berlin taumelt, Fiel wackelt! Hertha BSC verliert nach einer Führung noch mit 1:2 in Düsseldorf – und die Zukunft von Trainer Cristian Fiél (44) wird immer ungewisser. Das Spiel beginnt vielversprechend für die Berliner! Nach einer anfangs ausgeglichenen Phase schlägt Fabian Reese (27) in der 13. Minute eiskalt zu.

Der Hertha-Offensivstar zieht von links in den Strafraum, lässt seinen Gegenspieler stehen und knallt den Ball aus zehn Metern ins lange Eck – ein Traumtor! Hertha kontrolliert das Spiel, Düsseldorf findet kaum eine Antwort. Die Fortuna beißt sich an der gut gestaffelten Defensive der Gäste die Zähne aus, während die Berliner weiter nach vorne spielen. Scherhant (47.) und erneut Reese (48.) haben das 2:0 auf dem Fuß, doch verpassen die Vorentscheidung. Zum Seitenwechsel zieht Fortuna-Coach Thioune überraschend die Reißleine, nimmt die schwachen Kwarteng und Niemiec raus – eine Maßnahme, die er sonst kaum so früh trifft! Doch sie sollte sich als goldrichtig erweisen: Einwechselspieler Dzenan Pejcinovic (20/55.) bringt Düsseldorf mit seinem ersten Abschluss zurück ins Spiel. Nach einem Konter legt Kownacki quer – Pejcinovic bleibt cool und schiebt zum Ausgleich ein. Der BVB verliert mit 0:2 in Bochum. Währenddessen wird Kovac verhöhnt. Nur drei Minuten später der nächste Schock für Hertha! Nach einem Freistoß in den Strafraum verlängert Kownacki per Kopf, am zweiten Pfosten steht wieder Pejcinovic – und versenkt eiskalt zum 2:1 (58.)! Ein Doppelpack am 20. Geburtstag – ein Traum für den Joker, ein Albtraum für Hertha. Für Fiél könnte es dagegen der letzte Rückschlag gewesen sein. Die Berliner sind nach der Führung auf Kurs, brechen auch dem Rückstand nicht ein. Schon vor der Partie wurde intern über eine mögliche Ablösung spekuliert. Nach der vierten Niederlage in Folge könnte jetzt das Aus für den Trainer folgen! Düsseldorf bleibt mit dem Sieg auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen, während Hertha noch tiefer in die Krise rutscht. Schon in den nächsten Tagen könnten in Berlin entscheidende Gespräche geführt werden. Die Leistung der Mannschaft spricht für den Hertha-Coach, aber das Ergebnis spricht am Ende gegen ihn. Steht Fiél nächste Woche schon nicht mehr an der Seitenlinie





Hertha BSC Fortuna Düsseldorf Trainer Cristian Fiél Fußball Bundesliga

