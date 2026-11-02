Hertha BSC vs Bayern München: Pokal-Achtelfinale im Fokus

Hertha BSC trifft im Pokal-Achtelfinale auf Bayern München. Beide Teams sind ungeschlagen. Historie und Chancen der Berliner Analyse.

Hertha BSC steht kurz vor dem historischen DFB-Pokal-Achtelfinale, in dem der Zweitliga-Tabellenführer auf den Bundesliga -Spitzenreiter Bayern München trifft. Dieser Aufeinandertreffen der beiden ungeschlagenen Mannschaften wird als besonderes Duell angesehen, da beide Vereine in ihren jeweiligen Wettbewerben noch keine Niederlage hinnehmen mussten. Das Match ist für den 1. oder 2. Dezember geplant, wobei der genaue Termin noch nicht feststeht. Beide Teams haben ihre vorangegangenen Pokalrunden erfolgreich absolviert, was die Spannung vor dem großen Aufeinandertreffen weiter erhöht. Die historische Bilanz zwischen diesen beiden Größen spricht jedoch bisher eher für die Münchner, doch die aktuelle Form der Berliner könnte alles ändern.

Ungeschlagene Serien prägen die Ausgangslage

Hertha BSC hat in der aktuellen Zweitliga-Saison eine beeindruckende Performance geliefert. Von den zehn ausgetragenen Ligaspielen konnte das Team neun für sich entscheiden, während lediglich ein Spiel unentschieden endete. Diese Dominanz zeigt die Stärke des Aufsteigers in der zweiten Liga auf. Auf der anderen Seite überzeugt Bayern München ebenfalls durch Konstanz. In der Bundesliga stehen fünf Siege und drei Unentschieden zu Buche, was die Unbesiegtheit in dieser Spielklasse bestätigt.

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Zusätzlich dazu ist die Champions-League-Bilanz der Bayern noch unverfälscht. Hier konnten bisher ein Sieg und zwei Unentschieden verbucht werden, was die starke Form in Europa unterstreicht. Die Kombination aus Bundesliga und Europapokal zeigt, dass Bayern München auf allen Fronten präsent ist. Für Hertha BSC bleibt die Herausforderung in der 2. Liga die primäre Aufgabe, wobei die gute Form Hoffnung auf den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse macht. Die aktuelle Situation bei beiden Teams macht dieses Pokalspiel zu einem reinen Duell der starken Mannschaften.

Historisches Duell und Granitzas Erinnerung

Die historische Begegnungsstatistik zwischen Hertha BSC und Bayern München im Pokal sieht bisher nicht allzu rosig für die Berliner aus. Von vier direkten Pokal-Duellen konnte Hertha BSC nur ein einziges Match für sich entscheiden. Dieses historische Ereignis fand im Februar 1977 statt, als die Berliner im Viertelfinale mit 4:2 nach Verlängerung siegten. Ein Schlüsselakteur in diesem historischen Spiel war Karl-Heinz Granitza, der damals 26 Jahre alt war und maßgeblich zum Erfolg beitrug. Seine Erinnerungen an diese Zeit sind lebendig und voller Stolz auf die damalige Leistung der Berliner Mannschaft.

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Karl-Heinz Granitza, der für Hertha BSC insgesamt 43 Tore in 99 Pflichtspielen erzielte, blickt mit Nostalgie auf diese Zeiten zurück. Er erinnerte sich daran, wie er einen Elfmeter kalt verwandelte, nachdem der damalige Mitspieler Erich Beer nicht schießen wollte. Anschließend erzielte er eines seiner wenigen Kopfballtore in diesem crucialen Spiel. Die Motivation der damaligen Hertha-Mannschaft war es, den damaligen Europapokalsieger der Landesmeister Bayern München mit Stars wie Franz Beckenbauer und Sepp Maier zu besiegen. Die damalige Überzeugungskraft war groß genug, um als stärkere Seite vom Platz zu gehen.

Nach seiner Zeit bei Hertha BSC wechselte Karl-Heinz Granitza später nach Chicago in die nordamerikanische NASL. Dort schloss er sich dem Chicago Sting an und feierte weitere sportliche Erfolge, darunter zwei Meistertitel. Seine Leistungen auf höchstem Niveau wurden international anerkannt, was ihm schließlich die Aufnahme in die Hall of Fame bescherte. Neben ihm wurden auch weitere Legenden wie Franz Beckenbauer und Pelé in diese Ruhmeshalle gewählt. Diese Karriereentwicklung unterstreicht seine Bedeutung als einer der profiliertesten Spieler, der für beide Vereine aktiv war.

Chancen auf Überraschung und Aufstieg

Die aktuelle Überraschungsmannschaft aus Berlin steht vor der großen Aufgabe, sich gegen die Übermannschaft aus München zu behaupten. Die Frage lautet nun, ob die Berliner auch dieses Mal im Pokal eine Sensation gelingen kann. Karl-Heinz Granitza bewertet die aktuelle Hertha-Truppe sehr positiv und ist der Ansicht, dass den Berlinern aufgrund ihrer geschlossenen Darstellung alles zuzutrauen ist. Er sieht durchaus die Möglichkeit einer Pokal-Sensation bei den Bayern, sofern die Berliner sich nicht verstecken und mutig ihr Spiel aufziehen.

Ein positiver Ansatz im Spiel könnte sogar zur Verlängerung und einem entscheidenden Elfmeterschießen führen, so die Einschätzung von Granitza. Ein entscheidender Faktor in dieser Hinsicht wäre der Torwart Marius Gersbeck, der als Elferkiller im Kader steht. Seine Fähigkeit, im Elfmeterschießen unter Druck standzuhalten, könnte den Unterschied ausmachen. Die Art und Weise, wie Hertha BSC die Spiele in der 2. Liga gewinnt, ist für viele Beobachter sehr beeindruckend. Diese Form zeigt, dass das Team mental und taktisch auf einem hohen Niveau agiert.

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Granitza ist sich sicher, dass die aktuelle Hertha-Truppe den Aufstieg in die Bundesliga schaffen wird. Die Leistungen der letzten Zeit geben den Fans und Experten genug Anlass, an die erfolgreiche Rückkehr in die erste Liga zu glauben. Hertha BSC macht allen Beteiligten wieder große Freude, was die emotionale Bindung der Anhänger an den Verein stärkt. Ein möglicher Pokalsieg bei den Bayern würde für Karl-Heinz Granitza das schönste nachträgliche Geburtstagsgeschenk bedeuten, das er sich nur vorstellen kann.

Die Kombination aus historischem Erbe, aktueller Form und individueller Stärken macht dieses Pokal-Achtelfinale zu einem besonderen Highlight der deutschen Pokalwettbewerbe. Die Berliner stehen unter einer großen Erwartungshaltung, die sie jedoch durch ihre bisherigen Leistungen in der 2. Liga verdient haben. Es bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Generation die historische Chance nutzen kann, um das Blatt der Statistik zu wenden. Der Termin des Spiels wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben, was die Vorfreude auf dieses Duell der ungeschlagenen Teams weiter antreibt.