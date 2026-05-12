Hertha gibt Karbownik nicht auf: Besser-Verdiener geht ablösefrei, doch Verbleib bleibt möglich

Hertha BSC kämpft um die Vertragsverlängerung von Michal Karbownik, nachdem der ablösefreie Wechsel des polnischen Nationalspielers zunächst als sicher galt. Nach Interesse aus Bremen scheinen plötzlich neue Chancen auf einen Verbleib in Berlin zu bestehen.

Der Countdown läuft! Der Vertrag von Michal Karbownik , des 25-jährigen polnischen Ex-Nationalspielers mit vier Länderspielen, ist ablösefrei aus. Ein Wechsel des defensiven Allrounders war anfangs als sicher gegolten, doch plötzlich ist Hertha BSC wieder im Rennen.

Grund: Karbownik wurde beim letzten Heimspiel gegen Fürth nicht wie Kollegen Dudziak, Demme, Leistner, Hoffmann und Brooks verabschiedet. Benjamin Weber, der 46-jährige Manager von Hertha, bestätigt in einem Interview: „Es ist eine offene Situation. Wir sind sowohl mit ihm als auch mit seinem Management im kontinuierlichen Austausch. Bisher wurde jedoch noch keine finale Entscheidung getroffen.

“ Karbownik ist ein vielseitiger Defensivspieler, der für seine Schnelligkeit, sein Dribbling und harte Arbeitsmoral bekannt ist. Allerdings zeigen die Statistiken der abgelaufenen Saison ein kritisches Manko: Mit nur drei Vorlagen in 26 Einsätzen wirkte der Pole zu selten entscheidungsstark im letzten Spieldrittel. Dennoch ist sein Talent unbestreitbar. Im Winter hatte Werder Bremen Interesse an Karbownik gezeigt, doch nach der erneuten Annäherung von Hertha zog sich Bremen nun zurück.

Das könnte für den Berliner Verein eine große Chance bedeuten. Ebenfalls ein starker Faktor in diesem Transfer-Puzzle ist Trainer Stefan Leitl. Der 48-jährige Cheftrainer ist ein bekannter Karbownik-Fan und hat sich persönlich für eine Vertragsverlängerung des Polen eingesetzt.

Allerdings gibt es wirtschaftliche Herausforderungen: Karbownik wird in Berlin gut bezahlt, doch eine Gehaltserhöhung ist im Falle eines Verbleibs unwahrscheinlich. Aus seinem engsten Umfeld verlautet, dass sich der Spieler in der Hauptstadt wohlfühlt und sich einen Verstay wohl vorstellen kann. Sogleich stellt sich die Frage: Wird der alte Linksverteidiger vielleicht am Ende doch zur kommenden Saison erneut im Drei-Sterne-Trikot antreten





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