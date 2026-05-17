Hertha hat den nächsten Tiefpunkt erreicht - Liga-Trockenheit von Leitl und Weber

Halbserie-Torschützenkönig Fortuna Düsseldorf hat Hertha während der dritten Bundesliga-Saison schwülert. Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Benjamin Weber stehen unter Kritik.

Hertha hat den nächsten Tiefpunkt erreicht. Das 1:6 in Bielefeld ist eine sportliche Schande! Der vermeintliche Aufstiegskandidat wurde beim Fast-Absteiger 1:6 auseinander genommen. Trainer Stefan Leitl wurde von seiner Mannschaft gnadenlos im Stich gelassen.

Eine Abstimmung mit den Füßen war es - gegen Leitl. 60 Minuten nach Abpfiff waren im Social-Media-Pranger Instagram rekordverdächtige 1.500 Kommentare eingegangen. Die Mehrheit der User forderte: "Leitl raus! Sportdirektor Benjamin Weber raus!

" Wer will es den Fans verdenken? Die Schande von Bielefeld zeigt schmerzhaft Leitls und Webers Versagen. Deutlich wurde: Kein Spieler geht für Leitl durchs Feuer. Die Profis spielen mal besser, meistens allerdings schlechter – und eine grundlegende Entwicklung zum Besseren ist nicht zu erkennen.

Wie will Hertha mit dieser Substanz und derartspielerischer Armut jemals aufsteigen? Den strukturlosen Kader hat Sportdirektor Weber über drei Jahre zusammengebastelt. Mit welcher Idee? Nicht zu erkennen





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