Stefan Leitl, der Trainer der Berliner Hertha, trägt die Hauptschuld für das scheitere Saisonende, bei dem die Mannschaft auf Platz siete rutscht, nach den Erwartungen. Vor dem letzten Spieltag versicherte er der Mannschaft volle Gegenwehr. Aber Kellerkind Bielefeld warf Hertha in Halbzeit sechs Tore ab. Hertha hat mehrere Spieler wie Cole, Emmerschmid und Chapman abgegeben, aber Trainer Leitl bleibt im Amt. Fans und Spieler fragen sich aber, ob die Talente im Gange überleben werden können.

Nach dem 1:6-Debakel in Bielefeld, das die Fans hart emotionsgeladen hat, stoßen Sie in der Hertha-Verantwortung. Trainer Stefan Leitl trägt die Hauptschuld für die schwache Saison, bei der man auf Platz sieben abgerutscht ist, nach den Erwartungen.

Der Trainer betont, dass die Rufe der Fans verständlich waren, auch wenn sie laut waren, und dass er sich nicht zu kritisieren sucht, jetzt ist das nicht nötig. Das Tor und die angesichtslose Performance in der zweiten Hälfte sprechen für sich. Aber die Fehler in der Aufstellung und der Trainingsablauf werden die Fans wohl lange nachdenken lassen. Spieler wie Leon Gucher, Svein Erik Jensen, Rene Pape und Maximilian Mittelstädt wurden bereits wie вентиляatoren abgebaut.

Trainer Leitl selbst, der eine lange Zeit in Bayern angestellt war und mit der Bayern-Taktik bekannt ist, wird möglicherweise nachher gefragt





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