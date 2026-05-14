Hertha reserviert vier Profikaderplätze für Eigengewächse und verkündet Profivertrag für Soufian Gouram

Geschäftsführer Peter Görlich hat auf der Mitgliederversammlung angekündigt, dass in Herthas Profikader zukünftig vier Kaderplätze für Eigengewächse fest reserviert werden. Der Chefcoach Stefan Leitl wird die Entwicklung von Soufian Gouram, Niklas Hildebrand, Selim Telib und Jelani Ndi in der kommenden Saison begleiten. Gouram erhält nun einen Profivertrag bis 2027. Sportdirektor Benjamin Weber verkündet, dass Gouram in der laufenden Saison zu einem Leistungsträger in der U23 und regelmäßig im Training der Profimannschaft mitgewirkt hat. Mit den vier festen Talenten im Profikader will Hertha in Zukunft vermehrt auf den Berliner Weg setzen. Auch aus Kostengründen hat Geschäftsführer Görlich einen großen Umbruch angekündigt. Gouram wird ein Teil davon.

Geschäftsführer Peter Görlich hat auf der Mitgliederversammlung angekündigt, dass in Herthas Profikader zukünftig vier Kaderplätze für Eigengewächse fest reserviert werden. Der Chefcoach Stefan Leitl wird die Entwicklung von Soufian Gouram , Niklas Hildebrand , Selim Telib und Jelani Ndi in der kommenden Saison begleiten.

Gouram erhält nun einen Profivertrag bis 2027. Sportdirektor Benjamin Weber verkündet, dass Gouram in der laufenden Saison zu einem Leistungsträger in der U23 und regelmäßig im Training der Profimannschaft mitgewirkt hat. Mit den vier festen Talenten im Profikader will Hertha in Zukunft vermehrt auf den Berliner Weg setzen. Auch aus Kostengründen hat Geschäftsführer Görlich einen großen Umbruch angekündigt. Gouram wird ein Teil davon





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