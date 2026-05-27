Hertha-Stürmer Luca Schuler: Der Heiratsantrag auf der Insel Mauritius

Luca Schuler, Stürmer von Hertha, hat auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean seine Freundin Nele auf die Knie gefahren und ihr einen Heiratsantrag gemacht. Das Traumpaar ist jetzt verlobt.

Hertha -Stürmer Luca Schuler ist auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean für seine Freundin Nele auf die Knie gegangen und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.

Das Traumpaar ist jetzt verlobt. Luca Schuler und Nele sind seit fast fünf Jahren zusammen und haben bereits einige Höhen und Tiefen gemeinsam durchgemacht. Bei zwei langen Verletzungen war Nele immer an seiner Seite. Auch bei seinen zwei Bundesligaspielen für Schalke und bei der Drittligameisterschaft mit dem 1.

FC Magdeburg war sie ihm treu. Die Verlobung ist ihr gemeinsamer Höhepunkt. Luca Schuler hofft, dass seine Verlobte ihm in der nächsten Saison bei Hertha noch mehr Aufwind geben wird. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit acht Tore für Hertha erzielt und einen Treffer vorgelegt.

Damit hat er seinen persönlichen Bestwert in der 2. Liga aufgestellt. Der lag zuvor bei sechs Zweitligatreffern aus der Saison 2023/24 mit dem 1. FC Magdeburg.

In Zukunft will Luca Schuler in seinem Leben und seiner Karriere noch mehr Verantwortung übernehmen. Der Heiratsantrag war der erste große Schritt dafür





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