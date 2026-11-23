Berlin Hertha 03 Verteidiger Linus Gechter reagiert auf BVB-Transfergerüchte mit Entschlossenheit. Trainer Stefan Leitl sichert den Spieler bis 2027 zu.

Der Berliner Innenverteidiger Linus Gechter hat seine Führungsrolle bei Hertha BSC unter Beweis gestellt und zugleich ein klares Signal gegenüber dem Interesselager gesetzt. Beim 4:0-Auswärtssieg in Cottbus gegen den FC Energie Cottbus dominierte der 22-Jährige die Abwehrreihe. Gegenüber der Boulevard-Zeitung BILD betonte er, dass das Interesse von Borussia Dortmund eine große Ehre für ihn darstellt und ihn zusätzlich motiviert, weiterhin Höchstleistungen zu erbringen.

Leistung auf dem Platz und mediale Aufmerksamkeit

Beim Duell mit dem Cottbuser Abwehrspieler Lukas Michelbrink, der bis zum Sommer an die Lausitzer verliehen ist, setzte sich Gechter klar durch. Seine Defensive war stabil, während er mit einem offensiven Vorstoß und einem präzisen Pass auf den isländischen Stürmer Thorsteinsson die Weichen für den entscheidenden Treffer stellte. Thorsteinsson wurde erst durch ein Foul und die folgende Rote Karte gestoppt. Die sportliche Leistung wurde mit einer Note von 2 bewertet, was die aktuelle Form des U21-Nationalspielers eindrucksvoll untermauert.

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Ablösefreie Zukunft und Transfergerüchte

Linus Gechter steht im Sommer ablösefrei auf dem Markt, was seine Verhandlungsposition bei potenziellen Interessenten stärkt. Dennoch weist er alle Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel zurück. Er bezeichnet das Erwähntwerden als Kandidat für einen großen Verein wie den BVB als Anerkennung, die seinen Willen steigert, als Tabellenführer in Berlin zu bleiben. Die Freude am Spiel und die Position an der Spitze der Tabelle sind für den Berliner Junge ausschlaggebend.

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Trainer Stefan Leitl sichert die Zukunft

Herthas Cheftrainer Stefan Leitl nimmt den Akteuren die Basis für Spekulationen. In der Mixed Zone erklärte er deutlich: Linus bleibt bis zum 30. Juni 2027 definitiv. Eine Anfrage von Niko Kovac habe sich bisher nicht eingestellt. Der Trainer argumentiert, dass es keinen Grund gibt, diesen Schlüsselspieler abzugeben, und kündigt an, im Falle eines Angebots um Gechter zu kämpfen. Ein Abgang würde sportlich schwer wiegen, da Hertha mit neun Gegentreffern in zwölf Spielen die beste Abwehr der 2. Liga teilt.

Finanzielle Folgen eines Sommer-Wechsels

Ein Verkauf im Winter wird durch die Weigerung des Trainers verhindert, doch ein Weggehen im Sommer wäre ein Fiasko. Mit einem Marktwert von 4,5 Millionen Euro ist Gechter der wertvollste Profi der Kaderliste. Den Verlust ohne Ablösesumme zu verkraften, würde die finanzielle Basis für den Aufstieg in die Bundesliga schwächen. Die Vereinsführung und das Trainerstab sehen darin keinen Raum für Kompromisse, da der Spieler das sportliche wie auch ökonomische Fundament für die Zukunft darstellt.