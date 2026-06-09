Herthas Plan B: Rückkehr von Derry Scherhant als Reese-Ersatz

Fabian Reese steht vor einem Wechsel, Hertha sucht Ersatz. Der alte Bekannte Derry Scherhant könnte als Leihspieler zurückkehren und die Flügelposition stärken, während der Klub gleichzeitig seinen Etat entlasten muss.

Herthas Superstar Fabian Reese (28) steht nach drei verpassten Bundesliga -Aufstiegen vor dem Absprung. Nach BILD-Informationen laufen die Gespräche mit Zweitliga-Krösus Wolfsburg (40 Mio. Euro Personaletat) weiterhin.

Auch mit Klubs aus der Bundesliga, England und der Türkei verhandelt der Berliner Kapitän und Topverdiener. Hertha hat natürlich auch schon einen Plan B im Kopf. Und der wäre ein Hertha-Hammer für die Berliner Fußball-Fans! Beim Hauptstadt-Klub gibt es die spannende Idee, einen alten Bekannten in die Heimat zurückzuholen: Flügelspieler Derry Scherhant (23).

Vom BILD weiß: Schon im letzten Winter probierten die Blau-Weißen, ihn auszuleihen, damals gab es schnell eine Absage. Anschließend verpflichtete Hertha den ablösefreien Josip Brekalo (27) aus Oviedo. Brekalo ist in der kommenden Saison allerdings als Spielmacher eingeplant - nicht für die Flügelposition. Gleichzeitig drohen mit Reese und Marten Winkler (23, der seinen Wechselwunsch hinterlegt hat) die beiden besten Flügelspieler den Klub zu verlieren.

Stürmt stattdessen Scherhant bald wieder für Hertha auf dem Flügel? Im Pokal-Viertelfinale der letzten Saison standen sich Ex-Herthaner Scherhant und Fabian Reese als Gegner im Olympiastadion gegenüber. Freiburg siegte damals im Elfmeterschießen. Erst im Sommer 2025 wechselte Scherhant mit einer Ausstiegsklausel für zwei Millionen Euro zu Freiburg.

In seinen 49 Pflichtspielen für den Sport-Club (Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League) stand er 15-mal in der Startelf, kam insgesamt auf sieben Treffer und zwei Torvorlagen. Auffällig ist, dass er nach einem starken Start in der Hinrunde ab dem 20. Spieltag deutlich nachließ. Bei Hertha könnte Scherhant wieder zum Stammspieler und Hoffnungsträger werden.

Dies eröffnet Hertha eine neue Chance für einen Leihversuch. Aktuell kann sich der klamme Hauptstadt-Klub jedoch nur Leihspieler oder ablösefreie Akteure leisten, da ein Transferüberschuss von 15 Millionen Euro erwirtschaftet und der Spieleretat von 30 auf unter 25 Millionen Euro gesenkt werden muss. Ein Verkauf des besten Zweitliga-Spielers Reese ergibt für Hertha deshalb doppelten Sinn: Der Topstar soll acht bis zehn Millionen Euro Ablöse einbringen, und gleichzeitig würde das üppige Gehalt des Topverdienders (zwei Millionen Euro pro Jahr) wegfallen





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