Nach einer 1:5‑Niederlage gegen Schweden entlässt Tunesien den Trainer Sabri Lamouchi und bestellt den erfahrenen Franzosen Hervé Renard als Nachfolger. Renard, bekannt für Erfolge in Afrika und Vergleiche mit einem Game‑of‑Thrones‑Charakter, soll das Team für die verbleibenden WM‑Gruppenspiele gegen Japan und die Niederlande vorbereiten.

Nach einer vernichtenden 1:5-Niederlage gegen Schweden hat das tunesische Fußball -Management den bisherigen Nationaltrainer Sabri Lamouchi entlassen. Das staatliche Fernsehen brachte die Meldung, gestützt auf den Verbandsvorsitzenden Moez Nasri, dass Lamouchi das Teamlager in Mexiko bereits verlassen hat.

Als sein direkter Nachfolger soll der 57‑jährige Franzose Hervé Renard eingesetzt werden, der zuletzt die saudische Nationalmannschaft betreute. Renard wird in den kommenden Tagen zum Mannschaftscamp nach Mexiko fliegen, um die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen Japan am kommenden Sonntag um 6 Uhr (Ausstrahlung über MagentaTV) zu übernehmen.

Die Aufgabe ist alles andere als leicht, denn das tunesische Team steht unter enormem Druck: Nach fünf Spielen der Qualifikation war nur ein Sieg zu verzeichnen - ein knapper 1:0‑Erfolg gegen Haiti - während die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft nur durch Niederlagen gegen Österreich (0:1) und eine harte 0:5‑Panne gegen Belgien belastet wurde. Renard ist kein Unbekannter im internationalen Fußball.

Er hat in Afrika einen glänzenden Ruf erworben, indem er mit Sambia und der Elfenbeinküste jeweils den Afrikapokal gewann und dreimal zum Afrikat Trainer des Jahres gewählt wurde. Während seiner Trainerlaufbahn in Marokko bei der WM 2018 erregte er mediale Aufmerksamkeit, weil die britische Presse seine markanten, blonden Haare und das kantige Kinn mit dem Game‑of‑Thrones‑Charakter Jamie Lannister verglich. Diese ungewöhnliche Ähnlichkeit hat ihm neben sportlichen Erfolgen auch eine gewisse Pop‑Kultur‑Aufmerksamkeit eingebracht.

Als Spieler war Renard jedoch nie auf höchstem Niveau aktiv, sondern wirkte hauptsächlich für Reserve- und Amateurvereine. Die Situation für die nordafrikanische Nationalmannschaft ist zudem nicht neu. Bereits bei der Weltmeisterschaft 1998 musste der damalige Trainer Henryk Kasperczak nach nur zwei verlorenen Gruppenspielen das Amt abgeben, was das Team schließlich als Letztes der Gruppe zurückließ. Jetzt stehen die Tunesier vor den verbleibenden Gruppenspielen gegen Japan und die Niederlande.

Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe steigen sofort ins Achtelfinale ein, während die acht besten Drittplatzierten ebenfalls eine Chance auf das Weiterkommen haben. Unter Renards Führung hoffen die Verantwortlichen, zumindest ein Drittgruppe‑Ergebnis zu sichern und das Ansehen des tunesischen Fußballs wieder zu stärken, bevor die nächste Runde der Weltmeisterschaft beginnt





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Fußball Tunesien Trainerwechsel Hervé Renard WM‑2022

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