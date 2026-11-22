Hartmut Engler muss aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach einem Herzinfarkt seine Auftritte bei der Giovanni Zarrella Show und das PUR-Special abSagen. die Show läuft mit anderen Stars weiter.

Abgesagte Auftritte von Hartmut Engler und PUR

Die bevorstehende Ausgabe der Giovanni Zarrella Show im ZDF , die am Samstagabend ausgestrahlt werden sollte, wird ohne einen ihrer geplanten Hauptgäste auskommen. Die deutsche Popband PUR um ihren Frontmann Hartmut Engler hat ihren Auftritt kurzfristig abgesagt. Laut einer Mitteilung auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung können Engler und seine Bandmitglieder nicht an der Live-Sendung teilnehmen. Dieser Ausfall betrifft nicht nur das Konzert am Samstag, sondern auch eine geplante Sonderaufzeichnung für PUR , die unter dem Titel Abenteuerland - Ein Abend für PUR am 25. November in Offenburg stattfinden sollte. Ebenfalls diese Veranstaltung wurde nun storniert,was erhebliche Auswirkungen auf das Programm der Sendung hat.

Der Grund für diese kurzfristigen Absagen liegt in der gesundheitlichen Verfassung des 65-jährigen Sängers. Hartmut Engler bedauerte den Ausfall öffentlich recht und erklärte, dass er sich echt schwer damit tue, auf die Auftritte zu verzichten. Die genauen medizinischen Details seiner Erkrankung wurden nicht öffentlich gemacht, doch die Sorge in der Öffentlichkeit und bei den Fans ist groß. Engler hatte kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Bild offenbart, dass er im November 2025 einen Herzinfarkt erlitten hatte. Er erinnerte sich an die Situation,in der er auf dem Operationstisch lag, und zitierte einen Arzt, der bemerkte, dass es sehr knapp gewesen sei. Im Anschluss an den Herzinfarkt befand sich Engler für vier Wochen in einer Rehabilitation und nimmt seitdem Medikamente, um seine Gesundheit zu stabilisieren.

Also read Hartmut Engler sagt zwei Auftritte für Pur bei Giovanni Zarrella Show ab

Unsicherheit bezüglich der Tourneen und Zukunft

Die aktuellen Gesundheitsprobleme von Hartmut Engler werfen ebenfalls Erkundigen bezüglich der Zukunft der Band PUR auf. Es ist derzeit unklar, ob die geplante Arena-Tour im Spätherbst wie vorgesehen stattfinden kann. Die Tour ist für Ende November angesetzt, wObei der erste Auftritt in Ludwigsburg für den 30. november geplant war. engler versicherte seinen Fans auf dem Band-Account,dass er alles daran setze, für den Start der Tour wieder topfit zu sein. er drückte seine Vorfreude aus, die Fans bei diesem ersten Auftritt wiederzusehen, betonte aber zugleich die aktuelle Unsicherheit der Lage. Die Band muss nun abwarten, wie sich der Gesundheitszustand ihres Frontmanns in den kommenden Wochen entwickelt, bevor endgültige Entscheidungen über die Durchführung der Konzerte getroffen werden können.

Advertisement

Das Programm der Show trotz Ausfällen

Trotz des Wegfalls von PUR zeigt die Giovanni Zarrella Show weiterhin ein stark besetztes Programm. Das Motto der Sendung lautet Wir sagen Dankeschön, wobei der Gastgeber nationale und internationale Stars begrüßt, um Menschen zu würdigen, die im Stillen Großes leisten. Neben den geplanten Gästen sind unter anderem Howard Carpendale, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Maite Kelly, Matthias Reim,Peter Maffay und Johannes Oerding an Bord. Für internationalen Glanz sorgt der irische Popstar Ronan Keating. Die Musikalische Untermalung wird von zahlreichen Stars des deutschen Schlagers sowie internationalen Gästen bestritten, die gemeinsam mit Zarrella einen Abend voller Emotionen, Überraschungen und besonderer Begegnungen gestalten sollen.

Spezielle Auftritte und Hommagen

In der aktuellen Ausgabe stehen auch musikalische Hommagen an kürzlich verstorbene Weltstars im Mittelpunkt. Alexander Klaws und Juliette Schoppmann, die als die ersten Finalisten der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar vor 23 Jahren in die Geschichte eingingen, traten zum ersten Mal seit ihrer Zeit im Finale gemeinsam auf. Sie sangen ein Duett von Dolly Parton und Kenny Rogers,das Stück Islands in the Stream. Diese Performance war Teil einer größeren Hommage an Dolly Parton und Bonnie Tyler, die beide kürzlich verstorben sind. Gastgeber Giovanni Zarrella zeigte sich von dem Auftritt der beiden Ex-Kandidaten sehr begeistert und erwähnte auch, dass sie bis heute in Kontakt bleiben und eine aktive WhatsApp-Gruppe führen. Die Sendung würdigt zudem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie stille Heldinnen und Helden des Alltags, die sich tagtäglich für andere einsetzen und im vergangenen Jahr Großes bewirkt haben.