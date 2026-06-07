Herzinfarkt: Warum Mund- und Kieferbeschwerden ein Warnsignal sein können

Ein Herzinfarkt äußert sich nicht immer mit klassischen Brustschmerzen. Das Deutsche Rote Kreuz warnt: Auch Beschwerden im Mund- und Rachenraum können auf einen akuten Notfall hinweisen. Gedrückte Schmerzen im Kiefer oder plötzliche Zahnschmerzen sind mögliche, oft übersehene Symptome, insbesondere bei Frauen. Daher ist es wichtig, bei unklaren Schmerzen in Kombination mit anderen Warnzeichen wie Atemnot oder Übelkeit sofort den Notarzt zu rufen.

Im Alter steigt das Risiko für einen Herzinfarkt erheblich an. Es gibt eine Reihe von Anzeichen, auf die man achten sollte, um frühzeitig intervenieren zu können.

Einige dieser Warnsignale manifestieren sich sogar im Mundbereich. In Deutschland erleiden jährlich über 300.000 Menschen einen Herzinfarkt. Das Ereignis endet nicht selten tödlich: Laut Deutschem Rotem Kreuz sterben 43 Prozent der Frauen und 37 Prozent der Männer an den Folgen. Beim Herzinfarkt kommt es durch das akute Verschließen von Blutgefäßen zu einer Unterversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff, was im schlimmsten Fall zu Herzversagen und Tod führen kann.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, bei Verdacht sofort den Notruf zu wählen. Drei Viertel aller Todesfälle nach einem Herzinfarkt ereignen sich zu Hause, ohne dass ein Arzt gerufen wurde - oft weil die Betroffenen die Symptome nicht als solchen erkennen. Deshalb ist es wichtig, die vielfältigen Anzeichen zu kennen. Typische Symptome sind unter anderem heftige, drückende oder brennende Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm, Schulter, Rücken, Hals oder Kiefer ausstrahlen können.

Begleiterscheinungen wie Atemnot, Übelkeit, Schweißausbrüche oder ein beklemmendes Gefühl im Brustkorb sind häufig. Besonders bei Frauen treten oft untypische Symptome auf, wie Müdigkeit, Angstgefühle oder Schmerzen im Oberbauch, was häufig zu einer verzögerten Diagnose führt. Doch nicht nur Brust und Extremitäten sind betroffen: Auch der Mund- und Rachenraum kann Schmerzsignale empfangen. Die vom Herzen ausgehenden Schmerzen können in den Hals, Rachen, Unterkiefer oder sogar den Oberkiefer ausstrahlen.

In seltenen Fällen berichten Betroffene, insbesondere Frauen, von plötzlich auftretenden Zahnschmerzen ohne zahnmedizinische Ursache. Diese Mundsymptome werden oft falsch interpretiert, beispielsweise als Zahn- oder Kieferprobleme, was wertvolle Zeit kostet. Generell ist ein Herzinfarkt ein medizinischer Notfall, bei dem jede Minute zählt. Schnelles Handeln kann Leben retten.

Die American Heart Association und das DRK betonen, dass bei Verdacht sofort der Notruf 112 gewählt werden sollte, auch wenn die Symptome licht erscheinen. disproportionate Belastung des Herzens beim Tragen von Lasten. Besonders nachts oder in Ruhephasen auftretende Beschwerden sind alarmierend. Viele Menschen schieben Warnsignale als 'Verdauungsprobleme' oder 'Verspannungen' ab. Aufklärung über die vielfältigen Symptome, inklusive der Mundregion, ist daher ein zentraler Baustein der Prävention und kann die Sterblichkeitsrate senken.

Das Verständnis, dass Schmerzen im Kiefer- und Zahnbereich ein mögliches indirektes Zeichen für ein Herzproblem sein können, ist vor allem für Zahnärzte, aber auch für Laien wichtig. Wer solche unklaren Schmerzen verspürt, insbesondere in Kombination mit anderen Warnzeichen wie Atemnot oder Übelkeit, sollte nicht zögern, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Regelmäßige Gesundheitschecks, eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung und Bewegung sowie die Kontrolle von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und erhöhtem Cholesterin sind essentiell, um einem Herzinfarkt vorzubeugen





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