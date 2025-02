Herzlichen Glückwunsch zum Halbfinale! „Chefsache ESC 2025“ nimmt rasant Form an

Nach zwei spektakulären Shows hat ESC-Meister Stefan Raab alle „Schätzchen“ zusammen. 14 Acts kämpfen am Samstag um den Einzug ins Finale von „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“.

Herzlichen Glückwunsch zum Halbfinale! Die „Chefsache ESC 2025 ” nimmt rasant Form an. Nach zwei spektakulären Shows hat ESC-Meister Stefan Raab jetzt alle seine „Schätzchen” zusammen. Für insgesamt 14 von ursprünglich 24 absolut beeindruckenden und völlig unterschiedlichen Acts, geht es jetzt so langsam aber sicher in Richtung Zielgerade. Sie dürfen am Samstag, 22. Februar, zum allerersten Mal mit ihrem ganz eigenen potenziellen ESC-Song um den Einzug ins Finale kämpfen.

Wir zeigen euch, welche Acts weiter vom Eurovision Song Contest in Basel träumen dürfen. Die Jungs von der Band From Fall to Spring sind schon ihr Leben lang ESC-Fans und versprühen bei „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ mit ihrem Song „CONTROL“ richtige Linkin-Park-Vibes. Jetzt ist der Traum zum Greifen nah, so viel ist mal sicher. Bei „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ ist es Zeit für gute Laune! Sängerin Leonora trifft mit ihrem eigenen Song „Good Day“ genau den Nerv von Stefan Raab und Co. – und versprüht gute Laune pur. Das findet nicht nur Yvonne Catterfeld hammer!Cloudy June glaubt nicht, dass das Universum einem den Weg weist und deshalb nimmt die 26-Jährige ihr Schicksal selbst in die Hand. In der zweiten Show von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ singt sie ihren eigenen Song „Sad Girl Era“. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem modernen Sound hat Cloudy June für Stefan Raab echten „Popstar-Charakter“. Bei ihm schmelzen nicht nur die Jury-Herzen! In der zweiten Show von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ performt der britische Singer-Songwriter Moss Kena den Song „Die With A Smile” von Lady Gaga und Bruno Mars. Mit seiner besonderen Stimmfarbe und seinem ganzen Auftreten wird er wohl nicht nur Stefan Raab in Erinnerung bleiben.LYZA ist eine 23-jährige Sängerin und Songwriterin aus Berlin und stand noch nie auf einer großen Bühne. In der zweiten Show von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ singt sie erstmals live vor Zuschauern und bekommt Standing Ovations und Jury-Lob am laufenden Band. Yvonne Catterfeld hält LYZAs Auftritt für „absolut ESC-würdig“ und auch Stefan Raab hat nichts zu meckern.Es darf getanzt, gehüpft und mitgerockt werden. In der zweiten Show von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ tritt die britisch-deutsche Indie-Rock-Band The Great Leslie mit „Fix You“ von Coldplay auf. Die Folge: Die ganze Jury steht auf. Endlich muss Elton bei dem Coldplay-Song nicht mehr weinen, sondern kann sich einfach an dem Lied erfreuen.Er ist 23 Jahre jung und haut mit „Lose Control“ von Teddy Swims in der zweiten Show von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ alle vom Hocker: JALN. Als er dann auch noch ein Wahnsinns-Solo auf der Gitarre spielt, tobt der Saal.Das Geschwister-Duo ABOR & TYNNA stammt aus einer musikalischen Familie aus Wien und begeistert die Jury in der ersten Runde mit ihrem außergewöhnlichen Skyfall-Remix aus Gesang und Cello. „Wir haben einen abenteuerlichen Weg hinter uns und einen noch abenteuerlicheren vor uns“, erklären sie. Und ja, das mag wohl wirklich so sein. „Melodien, die Leute auf dem Nachhauseweg noch pfeifen” möchte er schreiben und singen. Und genau das tut er. Von Stefan Raab himself bekommt der aus Hagen stammende Benjamin Braatz (24) auf jeden Fall das größte Kompliment. Der ESC-Meister hat von Benjamins eigenem Song „Breakfast” nämlich sofort einen Ohrwurm. Mit seinem kreativen Stil, der an die 70er erinnert, hofft er, Deutschland auf der Bühne neu zu definieren.Die 30-jährige Independent-Künstlerin Cage kombiniert in ihren Songs Soul, R’n’B und Alternative Pop, die sie bei Auftritten von Köln bis London präsentiert. „Ich bin ready für die große Bühne”, sagt sie jetzt und das finden auch Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und Gastjuror Max Mutzke. Mit ihrem „Wrong Places”, das sie durchgängig im Sitzen performt, ist sie also bei „Chefsache ESC 2025” – anders, als der Titel vermuten lassen würde – goldrichtig.Die Münchner Band COSBY steht für Diversität und Authentizität und verbindet Alternative-Pop mit elektronischen Einflüssen. Mit ihrem eigenen Song „Loved For Who I Am“ bringen sie das Publikum und die Jury beim ESC-Vorentscheid zum Träumen. „Alles perfekt“ findet Stefan Raab. Na, SO kann man doch gut ins Halbfinale gehen!Metaaaal! Egal ob Wacken oder ZDF-Fernsehgarten – die Mittelalter-Rock-Band Feuerschwanz steht für energiegeladene Shows, humorvolle Texte und mitreißende Melodien. Und genau so begeistern sie bei „Chefsache ESC 2025” auch die Jury rund um Stefan Raab. „Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst”, erklären sie. Und DAS ist genau nach dem Geschmack des ESC-Meisters.Er sieht Papa Olli Dittrich unfassbar ähnlich! Jonathan Henrich ist 24 Jahre jung, Kölner Singer-Songwriter, Pianist und einer der erfolgreichsten deutschen TikTok-Music-Streamer. Und auch Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und Max Mutzke catcht er mit seiner gefühlvollen Performanc





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ESC 2025 Chefsache ESC Stefan Raab Eurovision Song Contest Musik Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ESC-Vorentscheid 2025: „Chefsache ESC” im RTL-Livestream auf RTL+ online streamenAm Donnerstag, den 31. Oktober, wird Raab gemeinsam mit ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, Chief Content Officer RTL Deutschland Inga Leschek und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann in der Pressekonferenz zum deutschen Vorentscheid des ESC sitzen.

Weiterlesen »

Chefsache ESC 2025: Das sind die 24 Musik-Acts für den deutschen ESC-VorentscheidWer singt für Deutschland? Diese Acts stellen sich live bei RTL und RTL+ der Jury um Stefan Raab.

Weiterlesen »

'Chefsache ESC 2025': 24 Acts treten im ESC-Vorentscheid anWer wird für Deutschland singen? Aus 3.281 Bewerbungen für 'Chefsache ESC 2025' wurden 24 Acts für die Vorentscheidung ausgewählt.

Weiterlesen »

Chefsache ESC 2025: Das sind die 24 Musik-Acts für den deutschen ESC-VorentscheidWer singt für Deutschland? Diese Acts stellen sich live bei RTL und RTL+ der Jury um Stefan Raab.

Weiterlesen »

Chefsache ESC 2025: Den ESC-Vorentscheid heute im RTL-Livestream auf RTL+ streamenAm Donnerstag, den 31. Oktober, wird Raab gemeinsam mit ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, Chief Content Officer RTL Deutschland Inga Leschek und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann in der Pressekonferenz zum deutschen Vorentscheid des ESC sitzen.

Weiterlesen »

Chefsache ESC 2025: Den ESC-Vorentscheid heute im TV und im RTL-Livestream auf RTL+ sehenAm Donnerstag, den 31. Oktober, wird Raab gemeinsam mit ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, Chief Content Officer RTL Deutschland Inga Leschek und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann in der Pressekonferenz zum deutschen Vorentscheid des ESC sitzen.

Weiterlesen »